Abruzzo, lupo aggredisce una donna e fugge via con il suo cane in bocca

Una donna di 56 anni e il cagnolino che aveva al guinzaglio stati attaccati da un lupo nel centro di Palombaro, in provincia di Chieti. È successo questa mattina presto, attorno alle 7 all’incrocio tra viale IV Novembre e via Giulio Menna, nel cuore della cittadina abruzzese. Nadia Terenzi, questo il nome della donna, è inizialmente riuscita ad allontanare il lupo, che poi è tornato alla carica, azzannando il cane per poi portarlo via tenendolo tra i denti. La padrona, cadendo a terra, ha riportato lesioni a un ginocchio e a un polso.

Il lupo era già stato avvistato in paese

Il primo a intervenire sul posto è stato il vice sindaco Giuseppe Di Nardo, che ha allertato i soccorsi. Sono stati chiamati i carabinieri forestali, che anche nei giorni scorsi avevano ricevuto segnalazioni della presenza del lupo in paese, e quelli della stazione di Palombaro, i veterinari della Asl e l’ente Parco della Maiella. In seguito alle prime ricerche sono state rinvenute macchie di sangue che andavano verso il vicino bosco: secondo gli esperti il lupo, che ha agito in modo animalo, potrebbe essere affamato dopo un allontanamento dal branco. Il lupo potrebbe aver divorato il cane della donna aggredita.

L’appello della sindaca di Palombaro

Così la sindaca di Palombaro, Consuelo Di Martino: «Si tratta di un comportamento piuttosto anomalo, pertanto, potrebbe trattarsi di un esemplare potenzialmente pericoloso. Raccomandiamo la massima cautela. Se qualcuno dovesse avvistarlo è pregato di contattarci». Raggiunta da Repubblica, la sindaca ha poi aggiunto: «Anche una famiglia inglese ha riferito dell’attacco di un lupo al suo cane l’altro ieri. Potrebbe essere affamato e potenzialmente pericoloso; pertanto non lasciare cibo in strada. Abbiamo trovato anche secchi dei rifiuti distrutti». Ora è caccia all’esemplare, che da giorni veniva avvistato a Palombaro.