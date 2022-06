Abraham Yehoshua: biografia, amante, figlia, libri e malattia dello scrittore più volte candidato al Nobel

Lo scrittore israeliano Abraham “Boolie” Yehoshua è morto a 85 anni il 14 giugno all’Ichilov Hospital di Tel Aviv. Considerato uno dei più grandi narratori contemporanei, ha lottato per una soluzione negoziata del conflitto fra Israele e i palestinesi. Nei suoi libri ha raccontato le contraddizioni del Medio Oriente. Ecco chi è stato Abraham Yehoshua.

Abraham Yehoshua: biografia

Sarò sepolto a Ein Carmel, nel nord di Israele. Abraham Yehoshua è nato a Gerusalemme il 19 dicembre 1936, in una colta famiglia di origine sefardita. Il padre, infatti, era lo storico Yaakov Yehoshua. Lo scrittore ha esordito con una raccolta di racconti, “Mot Hazaken” (La morte del vecchio), nel 1962. Tuttavia, si è affermato a livello internazionale con il romanzo “L’amante” (1977). Nel tempo, ha accostato la sua intensa attività letteraria a quella di docente. Ha insegnato in importantissime università: da Harvard, a Chicago, a Princenton, per poi ottenere una cattedra all’Università di Haifa.

I libri dello scrittore

I suoi romanzi, tutti pubblicati in italiano da Einaudi, sono apparsi tra il 1977 e il 2021. “L’amante”, “Un divorzio tardivo”, “Cinque stagioni”, “Il signor Mani”, “Ritorno dall’India”, “Viaggio alla fine del millennio”, “La sposa liberata”, “Il responsabile delle risorse umane”, “Fuoco amico”, “La scena perduta”, “La comparsa”, “Il tunnel”, “La figlia unica”. Le sue opere sono state tradotte in ventidue lingue.

Inoltre, la casa editrice italiana ha pubblicato “Il lettore allo specchio” (2003), “Tutti i racconti” (1999), i saggi “Il potere terribile di una piccola colpa”, “Etica e letteratura” (2000), la commedia “Possesso” (2001), gli articoli “Diario di una pace fredda” (1996), il saggio “Antisemitismo e sionismo” (2004), il libretto d’opera “Viaggio alla fine del millennio”, tratto dall’omonimo romanzo, e la raccolta di saggi “Il labirinto dell’identità. Scritti politici” (2009). Del 2005 sono la raccolta di racconti “L’ultimo comandante”, la pièce “Una notte di maggio” e i due racconti illustrati da Altan raccolti in “Un cagnolino per Efrat”, sempre da Einaudi.

Le idee su Israele e palestinesi di Abraham Yehoshua

Abraham Yehoshua si è battuto durante la sua vita per trovare una soluzione negoziata del conflitto fra Israele ed i palestinesi. In questa lotta lo hanno accompagnato due altri celebri scrittori israeliani: Amos Oz (deceduto nel dicembre 2018) e David Grossman. Nel tempo i tre erano divenuti un punto di riferimento costante per la sinistra sionista ed il loro parere era stato spesso richiesto – in Israele e all’estero – sugli avvenimenti correnti.

La vita privata

Dopo un matrimonio durato oltre 50 anni con la moglie Rivka Jehoshua, nel 2016 Yehoshua era rimasto vedovo. La morte della coniuge lo aveva molto prostrato. Nelle ultime interviste, rilasciate mentre sapeva di essere gravemente ammalato, aveva affermato di attendere la morte con serenità, anche se si diceva molto preoccupato per il futuro politico e sociale di Israele. Yehoshua lascia tre figli e sette nipoti.