Aborto Usa, le reazioni dopo la sentenza della Corte Suprema

Dopo che la Corte Suprema statunitense ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade, con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l’aborto negli Usa, i singoli Stati sono liberi di applicare le loro leggi in materia: in Missouri e Texas l’interruzione di gravidanza diventa così illegale e, in generale, il divieto di aborto dovrebbe entrare in vigore in 13 Stati nei prossimi 30 giorni. Le reazioni non si sono fatte attendere, da parte delle persone comuni, già scese in strada in numerose città, così come da parte della politica a stelle e strisce.

Biden: «La Corte Suprema ha portato via un diritto costituzionale»

«La Corte Suprema Usa ha portato via un diritto costituzionale», ha dichiarato il presidente Joe Biden, lanciando un appello al Congresso affinché ripristini la sentenza sul diritto all’aborto come legge federale. Biden ha dato mandato al segretario alla Salute di garantire l’accesso delle donne alla pillola abortiva e ad altri farmaci approvati dalla Food and Drug Administration, sottolineando che «se una donna vive in uno Stato che vieta l’aborto, la decisione della Corte Suprema non le impedisce di viaggiare in uno che lo consente». Il segretario di Stato Antony Blinken ha ribadito: «Garantiremo l’accesso ai servizi di salute riproduttiva». Duro attacco da parte della speaker della Camera, Nancy Pelosi: «A causa di Donald Trump, Mitch McConnell, del Partito Repubblicano e della loro supermaggioranza alla Corte Suprema, oggi le donne americane hanno meno libertà delle loro madri. Eliminata ora la Roe, i repubblicani radicali stanno portando avanti la loro crociata per criminalizzare la libertà sanitaria». D’accodo l’ex presidente Barack Obama, che ha accusato la Corte Suprema di aver «attaccato le libertà fondamentali di milioni di americane».

Trump: «La maggior vittoria per la vita in una generazione»

Da parte sua, il grande accusato Donald Trump ha definito la sentenza della Corte Suprema «la volontà di Dio», «la maggior vittoria per la vita in una generazione» e una vittoria personale: «Ho realizzato tutto quello che ho promesso, compresa la nomina di tre costituzionalisti altamente rispettati e la loro conferma alla Corte Suprema». Lo stesso pensiero dell’ex vicepresidente Mike Pence: «La vita ha vinto». Così la conferenza episcopale Usa: «Il primo pensiero è per i piccoli a cui è stata tolta la vita dal 1973, ma anche per tutte le donne e gli uomini che hanno sofferto a causa dell’aborto. Come Chiesa, dobbiamo servire coloro che affrontano gravidanze difficili e circondarli di amore».