La discussione sul diritto all’aborto sta infiammando gli Stati Uniti. È di ieri 3 maggio, infatti, una bozza di parere della Corte Suprema americana che sarebbe pronta ad abolire la storica sentenza del 1973 “Roe v. Wade” che riconosce il diritto costituzionale di interruzione di gravidanza. Se dovesse passare, la sentenza lascerebbe ai singoli Stati il compito di determinare l’eventuale illegalità della procedura. In tutto il Paese sono scoppiate proteste e manifestazioni al grido di «My body, my choice» (Mio il colpo, mia la scelta). Dura anche la reazione del presidente Joe Biden che in una dichiarazione ufficiale della Casa Bianca ha parlato di «ripercussioni a livello nazionale sul diritto delle donne».

Decisa la risposta anche dal mondo di Hollywood, con diverse star che hanno manifestato il proprio dissenso. Amy Schumer ha pubblicato un post su Instagram confermando che parteciperà a una protesta pubblica per le strade di New York. Whoopi Goldberg, nella puntata di The View di ieri sera, ha tenuto un discorso infuocato sulla questione. «Questo è il mio corpo. Le donne quando vedono che qualcosa non va bene per loro, decidono da sole». In attesa della sentenza ufficiale, l’Hollywood Reporter ha scelto cinque film che trattano l’argomento dell’aborto, da Dirty Dancing a La scelta di Anne, Leone d’Oro a Venezia nel 2021.

Aborto in Usa, 5 film da vedere in attesa della sentenza della Corta Suprema

1. Dirty Dancing, il tema dell’aborto nel classico musicale

In molti associano il cult musicale Dirty Dancing ambientato negli Anni 60 alla storia d’amore tra Johnny e Baby, ma c’è di più. La ballerina Penny (Cynthia Rhodes), dopo aver scoperto di essere incinta, decide di abortire clandestinamente rischiando però la vita.

2. Un affare di donne, la storia vera di Marie-Louise Giraud

Isabelle Huppert interpreta Marie Letour in Un affare di donne, film di Claude Chabrol del 1988 che racconta la storia vera di Marie-Louise Giraud. Si tratta dell’ultima donna ad essere stata ghigliottinata in Francia nel 1943 con l’accusa di praticare aborti illegali.

3. Il segreto di Vera Drake, l’aborto nella Londra degli Anni 50

Mike Leigh ha diretto nel 2004 Il segreto di Vera Drake, film con protagonista Imelda Staunton. La trama racconta la vita di una donna di mezz’età che, nella Londra degli Anni 50, si prende cura della sua famiglia dividendosi fra lavoro e ambiente domestico. Nessuno sa però che, in via illegale, pratica aborti clandestini gratuitamente. Il suo unico obiettivo è, come sottolinea spesso lei stessa, «aiutare le ragazze quando non riescono a cavarsela da sole».

4. The Surrogate, il difficile caso di una malattia genetica

Nel 2020 uscì al cinema il primo film di Jeremy Hersh con il titolo The Surrogate. Protagonista è Jess (Jasmine Batchelor) che accetta di essere madre surrogata per l’amico gay Josh (Chris Perfetti) e il marito Aaron (Sullivan Jones). Un test prenatale rivela però che il bambino probabilmente nascerà con la sindrome di Down, pertanto i due uomini suggeriscono a Jess di abortire per evitare al piccolo una vita difficile.

5. La scelta di Anne, il film sull’aborto Leone d’oro a Venezia

Ultimo in ordine di uscita è L’Evenement, sbarcato in Italia con il titolo di La scelta di Anne. Il film, Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021, si svolge nella Francia degli Anni 60 e racconta le vicende di Anne, una studentessa che sogna un futuro di successo quando scopre di essere rimasta incinta. A questo punto si trova di fronte a una difficile scelta se tenere o meno il bambino. L’aborto è però ancora illegale.