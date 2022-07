Da Lizzo a DeBose, le star raccolgono fondi per il diritto all’aborto

Le star scendono in campo per il diritto all’aborto. Dopo la sentenza della Corte Suprema del 24 giugno scorso che ha abolito la storica Roe v. Wade del 1973, le celebrità dello spettacolo americane hanno subito fatto sentire la loro voce. Fra appelli sul palco dei concerti e messaggi online, in tante hanno scelto di intervenire anche con donazioni ad associazioni che difendono l’interruzione di gravidanza. Da Lizzo, che ha stretto un accordo con Live Nation, ad Ariana DeBose e Whoopi Goldberg, ecco le iniziative più importanti citate dall’Hollywood Reporter.

Lizzo e Live Nation in prima linea contro la sentenza sull’aborto della Corte Suprema

Tra le prime a scendere in campo, Lizzo ha deciso di donare 500 mila dollari dai ricavi del suo prossimo tour. La star della musica, vincitrice nel 2020 di un Grammy Award, devolverà i proventi in favore di Planned Parenthood, organizzazione che offre assistenza sanitaria a chi sceglie di abortire. Lizzo ha stretto un accordo con Live Nation, fra le maggiori società di promozione di eventi al mondo, che donerà altri 500 mila dollari, portando così il totale a un milione.

I’m pledging $500k from my upcoming tour to Planned Parenthood and Abortion Rights. Live Nation agreed to match— to make it 1 MILLION dollars — FOLLOW @YITTY (@lizzo) June 24, 2022

«Hollywood si è unita per supportare il Center for Reproductive Rights», ha detto all’Hollywood Reporter Hannah Linkenhoker, Ceo di Johnson Shapiro, studio legale che rappresenta attrici come Elizabeth Banks. «Il centro ha creato una potente community che ha guidato finanziamenti e messaggi per spingere anche altre persone a donare». La cantante ha dichiarato di sostenere anche Keep Our Clinics. Fra i donatori Raphael Bob-Waksberg, showrunner di Bojack Horseman. L’autore regalerà cinque sceneggiature firmate ai primi che gli presenteranno la prova di aver devoluto una somma di denaro a un fondo per l’aborto.

LEGGI ANCHE: Aborto, le reazioni dopo la sentenza della Corte Suprema

Da Ariana DeBose a Whoopi Goldberg, le iniziative sui social e in tv

Diverse celebrità hanno deciso di utilizzare per le raccolte i social network. Liz Meriweather, sceneggiatrice della serie Fox New Girl, ha raccolto su Instagram 6 mila dollari per The Brigid Alliance in favore delle donne che necessitano di assistenza sanitaria per l’aborto. «Sto cercando proventi anche per Plan C, organizzazione che offre il servizio di aborto farmacologico». In parallelo, Whoopi Goldberg, Chelsea Handler, Laura Prepon e Ireland Baldwin stanno condividendo le loro personali esperienza di aborto. Ariana DeBose, Oscar come “Miglior attrice non protagonista” per West Side Story, ha parlato al Tonight Show con Jimmy Fallon: «Mi sto impegnando per trovare fondi nella mia comunità per dare una mano a tutte le donne».

Non mancano gli interventi delle organizzazioni cinematografiche di Hollywood. «Abbiamo creato un elenco di risorse che le società di intrattenimento vogliono impiegare in beneficienza», ha detto all’Hollywood Reporter Kirsten Schaffer, Ceo di Women in Film che sostiene le donne nello spettacolo. «Molti andranno in favore di coloro che dovranno lasciare il proprio stato per poter abortire». Intanto, una rappresentanza del mondo del cinema potrebbe presentarsi a Washington il prossimo 9 luglio per la protesta di Women’s March. È infatti disponibile sul sito ufficiale una pagina per iscriversi nonostante il rischio di finire in manette.

LEGGI ANCHE: Stati Uniti, ecco dove l’aborto diventa illegale con l’abolizione di Roe v Wade