Aborto illegale negli Stati Uniti, le reazioni dei politici italiani

La decisione con cui la Corte Suprema Usa ha spazzato via la celebre sentenza Roe vs. Wade, con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l’aborto negli Stati Uniti, sta facendo discutere e non solo in America. Su quanto accaduto si sono espressi molti esponenti politici italiani. Ecco cosa hanno detto.

Bonino: «Difendere il diritto all’aborto in Italia»

«La decisione della Corte americana sull’aborto è stato un errore grave perché è figlia di una svolta ideologica. La Corte, cambiata radicalmente da Trump, ha detto contemporaneamente no alle donne e sì alle armi. Francamente è una scelta sconcertante che non aveva nessuna motivazione e che riporterà tensioni fortissime negli Stati Uniti», ha dichiarato il segretario del Pd Enrico Letta, sottolineando come la scelta americana no avrà alcun effetto in Italia. Per Emma Bonino, leader di +Europa, è meglio non dare niente per scontato: «I diritti non sono scritti nelle tavole della legge, se non li curi e non li difendi ogni giorno ti svegli una bella mattina e non li hai più. Anche in Italia la nostra legge è già bombardata: basti pensare ad esempio agli obiettori di coscienza o alla legge Pillon. Dobbiamo difendere il diritto all’aborto in Italia».

Pillon: «Mi si riempie il cuore di gioia»

Proprio il senatore leghista Simone Pillon, picconatore del ddl Zan, è l’unico politico ad aver pubblicamente esultato per quanto successo negli States: «Ripensando alla straordinaria sentenza della Corte Suprema Usa ancora mi si riempie il cuore di gioia. Gioia per i bambini che si salveranno dalla morte. Gioia per le mamme e i papà che saranno finalmente aiutati a scegliere per la vita», ha scritto sui social, tirando poi in ballo San Giovanni Battista (santo del 24 giugno) «che riconobbe il Signore mentre entrambi si trovavano ancora nel grembo delle loro madri».

Ripensando alla straordinaria sentenza della Corte Suprema USA ancora mi si riempie il cuore di gioia.

Salvini: «L’ultima parola spetta alla donna. Non ad altri»

Così Matteo Salvini, segretario del Carroccio: «Sono per la difesa della vita dall’inizio alla fine. Quando si parla di aborto l’ultima parola spetta alla donna. Non ad altri». Giorgia Meloni ha invece commentato così quanto successo negli Usa: «Per quello che riguarda noi, continueremo semplicemente a chiedere e a operare perché venga applicata la prima parte della 194, relativa alla prevenzione, e per dare alle donne che lo volessero una possibilità di scelta diversa da quella, troppo spesso obbligata, dell’aborto». La leader di Fratelli d’Italia ha poi evidenziato le differenza tra il nostro Paese e gli Stati Uniti: «Corre l’obbligo di segnalare alcune questioni abbastanza banali a chi usa anche la sentenza della Corte americana in tema di aborto per attaccare Fratelli d’Italia, vaneggiando di proposte di abolizione della legge 194. Usa e Italia hanno ordinamenti giuridici profondamente diversi e che non possono essere paragonati».

Conte: «Non sono ammissibili derive oscurantiste»

Il commento di Giuseppe Conte, presidente del M5s: «Il diritto all’interruzione di gravidanza è da annoverare tra le conquiste sociali su cui non è possibile fare passi indietro. Non sono ammissibili derive oscurantiste che mettono a rischio la libertà di scelta di ogni donna». Sulla stessa lunghezza d’onda il compagno di partito Roberto Speranza, ministro della Salute: «Non dobbiamo mai considerare un progresso come acquisito per sempre. Dobbiamo continuare a batterci ogni giorno perché non si torni mai più indietro».