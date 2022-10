Aborto, è polemica sul ddl di Gasparri per riconoscere i diritti del concepito

Maurizio Gasparri ha depositato un disegno di legge per modificare l’articolo 1 del Codice Civile e riconoscere la capacità giuridica del concepito. Una proposta che il senatore di Forza Italia presenta all’inizio di ogni legislatura da anni e che, secondo l’opposizione, andrebbe a mettere in discussione la ratio alla base della legge 194 sul diritto all’aborto.

Gasparri e la proposta di legge che metterebbe in discussione l’aborto

Il testo non è ancora disponibile e il ddl è da assegnare alla commissione competente, ma sul sito del Senato è già ufficiale l’avvenuto deposito con titolo «Modifica dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito».

La norma citata dispone che la capacità giuridica, così come gli altri diritti riconosciuti dalla legge, si acquisti a partire dal momento della nascita. Riconoscerla al concepito vorrebbe dire mettere in discussione la superiorità dei diritti del nato rispetto a quelli del feto e far sì che questi vengano acquisiti già all’atto del concepimento. Un approccio al centro delle battaglie dei movimenti pro vita che, da anni, sostengono la titolarità del diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica e alla capacità giuridica di ogni bambino fin dal concepimento e non solo dopo la nascita.

Oltre a questo ddl, lo stesso Gasparri ne ha presentati altri due per introdurre il reato di maternità surrogata e istituire la Giornata della vita nascente.

Il Partito Democratico insorge

Immediata l’insurrezione dell’opposizione, in particolare del Partito Democratico. La capogruppo dem al Senato Simona Malpezzi ha affermato che «questa è la destra che ha a cuore la libertà delle donne e che dice che non toccherà la 194» e ha definito la proposta «inaudita». Le ha fatto eco la senatrice Valeria Valente, secondo cui il disegno di legge ha il solo scopo di minare alla radice la legge 194/78 sull’interruzione volontaria di gravidanza: «Il contenuto di questo ddl è gravissimo e rivela una volta per tutte, purtroppo per noi, la visione della destra della maternità e della libertà e dei diritti delle donne».

Il chiarimento di Gasparri

Dopo le dichiarazioni delle esponenti del Pd, Gasparri è intervenuto spiegando che il ddl « è un lascito morale di Carlo Casini, fondatore del Movimento per la vita», che lui presenta ad ogni inizio di legislatura. «Non mi illudo che si approvi, ma almeno che si apra una discussione. Il mio punto di caduta realistico è arrivare ad una totale applicazione della legge 194. Insomma, auspico un punto di caduta intermedio», ha aggiunto.