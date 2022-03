Come abbinare le ballerine colorate ad outfit pratici e alla moda

Con la primavera ormai alle porte, anfibi e stivali sono pronti a riprendere il loro posto sul fondo dell’armadio per lasciare spazio a scarpe più leggere come mocassini e ballerine. Particolarmente amate dalle giovanissime, le calzature rasoterra (o con pochi centimetri di tacco) non passano mai di moda e, ogni anno, vengono reinventate dagli stilisti che, trattandole quasi come una tela bianca, ne modificano il design e i colori per un risultato sorprendente. Quest’anno, in linea con il trionfo di colori che ha riempito le passerelle delle ultime settimane della moda, il minimalismo sembra essere soltanto un ricordo e, come i capi e gli accessori sfoggiati dalle top model, anche le ballerine si sono allineate a quest’estetica multicolor. I grandi classici in pelle nera o marrone si fanno da parte (ma non spariscono mai davvero) e a conquistare la scena ci pensano modelli decisamente più stravaganti, pronti a conquistare anche le fashion victim più esigenti con tinte fluo e metallizzate, dettagli gioiello e silhouette estrose. Abbinarle non è semplice ma neppure così impossibile. Basta seguire qualche pratico accorgimento.

Ballerine colorate e stampe optical, una combinazione esplosiva

Il tran tran quotidiano, spesso, ci porta a prediligere mise comode e veloci come jeans, blazer e t-shirt o pantaloni da tailleur e blusa. Quando, però, si ha a disposizione tutto il tempo per costruire un outfit più particolare, non bisogna aver paura di osare con le fantasie e con le nuance. Tra i trend più affascinanti dell’ultimo periodo spicca il ritorno della stampa geometrica, molto in voga a partire dagli Anni 60 in poi. Perché, dunque, non creare un look in color block, con un trench beige semplice, un completo a scacchi bianco e nero e, come tocco finale, un paio di ballerine vistose. Regalano luce all’insieme e catturano l’attenzione.

Gli opposti si attraggono (anche nella moda)

Quando si tratta di mescolare nuance accese, non bisogna aver paura di esagerare. Su un ensemble dai toni dark ma che, contemporaneamente, vuole essere fresco e primaverile, ad esempio, servono ballerine che non passino inosservate. Ecco perché, per ravvivarlo, non serve altro che abbinare tonalità elettriche che, seppur così diverse, funzionano bene in tandem. È il caso del fucsia e del carta da zucchero o dell’arancione e del verde acqua. Il risultato è un look decisamente eccentrico ma glamour.

Focalizzare l’attenzione sugli accessori nei look basici

Il metodo più semplice per indossare con scioltezza ballerine decisamente poco minimal è ‘tamponarne’ l’effetto con accessori che si muovano, in quanto a stile, nello stesso solco: borse, cappotti, gioielli dall’effetto wow. Su un outfit total black o total white, ad esempio, qualche punto di colore non può che essere provvidenziale. Anche se si tratta di toni apparentemente poco compatibili.

Giocare con il contrasto tra maglia e pelle

Uno degli abbinamenti ideali da sfoggiare nel passaggio dalle basse temperature dell’inverno al clima più o meno mite della primavera è indossare un cardigan in lana su una minigonna in pelle. Come suggerisce la modella e stilista francese Jeanne Damas che, nel convertirlo in una mise adatta tanto al giorno quanto alla sera, l’ha abbinato a un paio di ballerine con bottone gioiello firmate Miu Miu.

Tweed, denim e ballerine multicolor

I completi in tweed e in denim sono ritornati in voga, monopolizzando nuovamente défilé e riviste. Versatili, multitasking ed eclettici, non possono che funzionare alla perfezione con un modello di ballerina come quella proposta dal marchio Augusta The Brand, un trionfo di toni pastello delicati ed estremamente chic.

Pronte per il party

Per quanto, secondo molti esperti, non siano propriamente le calzature più adatte a una festa, le ballerine metallizzate o con dettagli gioiello non vanno sottovalutate. Lo sa bene la it girl britannica Alexa Chung che, fan numero uno del preppy, le ha spesso inserite in un mix di stili accertato: vestito bohémien, giacca in pelle e scarpe sbrilluccicose.

La sicurezza del look monocromatico

Se spingersi oltre la propria comfort zone diventa un passo troppo azzardato, meglio puntare sulla certezza del look monocromatico, coordinando vestiti, accessori e calzature della stessa gamma cromatica. Proprio come l’influencer Alexandra Lapp che, a un tailleur rosa, ha accostato ballerine borchiate rosa e una mini bag fucsia.

Gli evergreen non tradiscono mai

Le ballet flat colorate si inseriscono benissimo anche in una mise estremamente classica perché le regalano brio e vitalità. E in poche mosse, quelle che sembravano soltanto una semplice blusa e una normale gonna in pelle restituiscono un’allure carica di eleganza e raffinatezza.

Osare con parsimonia

A volte, sovraccaricare un pezzo già di suo ben poco sobrio porta a perdere la bussola e a non centrare l’outfit. Ecco perché giocare al ribasso, almeno sulle scarpe, è la scelta vincente. Nel caso di un top psichedelico o di una pelliccia Anni 70, ad esempio, non occorre indossare platform altissime o zoccoli, basta optare per delle ballerine che richiamino o contrastino il colore dei capi indossati. La filosofia del less is more non tradisce mai.