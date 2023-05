Abbiategrasso, parla la prof accoltellata da uno studente: «Non me l’aspettavo»

Il giorno dopo il terribile gesto di un suo studente, la professoressa Elisabetta Condò, dell’istituto di Abbiategrasso dove insegna, ha comunicato il suo stupore. Attraverso le parole del marito ha fatto capire come non si aspettasse un comportamento così aggressivo da parte dell’alunno che l’ha accoltellata.

Parla la prof accoltellata ad Abbiategrasso

«È ancora troppo scossa, non ho voluto chiederle altro. Mia moglie non ha ancora la forza di parlare di quanto accaduto. È sotto anestesia», ha dichiarato il marito Giuseppe Di Staso, anch’egli insegnante. Non è l’unico a essere scosso, lo sono anche i figli: «Uno ha esattamente l’età dello studente che l’ha colpita».

Riguardo alla moglie, Di Staso ha dichiarato: «Ha avuto solo la forza di dirmi: “È stato… Non me l’aspettavo”. E io non ho voluto chiederle molto altro. Non volevo tormentarla. Era troppo scossa».

Il vicepreside dell’istituto superiore Alessandrini, dove insegna la donna, ha dichiarato che la docente aveva creduto che al momento dell’aggressione le fosse caduto addosso qualcosa dal soffitto. «Poi si è voltata e ha visto il ragazzo col coltello», ha confermato anche il marito di lei.

Sulla vicenda si è espressa anche la senatrice Licia Ronzulli, legata alla famiglia della docente accoltellata: «Se la conosco, una volta uscita dalla sala operatoria chiederà notizie del ragazzo che l’ha ferita».

Come sta

Elisabetta Condò, ricoverata all’Ospedale di Legnano, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico al polso per la ricostruzione dei tendini. I medici hanno parlato di sei coltellate sferrate alla clavicola, al polso e alla testa. Su quanto tempo servirà perché la professoressa di italiano e storia ritorni a insegnare, si è espresso sempre il marito: «Ci sarà un periodo lungo di rieducazione, si parla di settembre. E sarà verosimilmente necessario un percorso di aiuto psicologico, sia per lei sia per i nostri figli. Però una cosa è certa: questo lavoro mia moglie lo ama. È molto motivata ed esperta, e questo è il riscontro che abbiamo sempre avuto dai suoi alunni e dalle famiglie, ma anche dai dirigenti con cui ha lavorato».