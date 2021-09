Here We Go Again

Gli Abba ritornano. Dopo quasi 40 anni – l’ultimo album della band svedese, The Visitors, è del 1981 – il quartetto fondato nel 1972 si è riunito per Voyage, un album di canzoni inedite che uscirà il 5 novembre. Al suo interno, si dice, pure una canzone di Natale. Gli amanti del gruppo e i nostalgici possono già assaggiare cosa li aspetta con due brani già disponibili: la ballata dedicata alla loro storia I Still Have Faith in You e la scintillante e ballabile Don’t Shut Me Down.

Abba Voyage: tra avatar e effetti speciali

Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad e Björn Ulvaeus hanno annunciato in diretta Youtube non solo l’uscita dei primi due singoli, ma anche una serie di concerti che si terranno a Londra dal prossimo 27 maggio. Per ospitare l’Abba Voyage, al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra è stata appositamente realizzata un’Abba Arena da 3 mila posti. «A dire il vero», hanno raccontato Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid, «l’ispirazione per tornare di nuovo in studio di registrazione viene dal nostro coinvolgimento nella creazione del concerto più strano e spettacolare che sia mai possibile immaginare». E così sarà. I quattro infatti appariranno in versione avatar e avranno le sembianze che avevano nel 1978. Come se il tempo, almeno per loro, non fosse mai passato. Gli Abba 2.0 sono stati creati con la tecnica del motion capture di Hollywood. A coreografare la performance Wayne McGregor del Royal Ballet di Londra, e un team di 850 elementi della Light & Magic, la società fondata da George Lucas, ha curato gli effetti speciali. «Saremo in grado di sederci tra il pubblico e guardare le nostre controparti digitali eseguire le nostre canzoni su un palco in un’arena costruita su misura a Londra la prossima primavera. Strano e meraviglioso!», hanno commentato. «Stiamo davvero salpando per acque inesplorate. Con l’aiuto di noi stessi da giovani, viaggeremo nel futuro. Non è facile da spiegare, ma appunto, è qualcosa che non è mai stato fatto prima».

Tra musical, film e social, gli Abba sono rimasti sulla cresta dell’onda

«Sentivamo tutti che poteva essere divertente unire di nuovo le forze ed entrare in uno studio di registrazione. Così abbiamo fatto. Ed era come se il tempo si fosse fermato e fossimo stati via solo per una breve vacanza. Un’esperienza estremamente gioiosa», hanno detto i quattro. Durante questa “vacanza”, le loro canzoni però hanno continuato a viaggiare e a divertire. Il musical Mamma Mia! che ha debuttato nel 1999 a teatro li ha fatti conoscere alle nuove generazioni. Senza contare la trasposizione cinematografica del 2008 e il suo sequel del 2018: Mamma Mia! Here We Go Again. Non solo: su TikTok, i contenuti con l’hashtag #ABBA hanno da poco raggiunto un miliardo di visualizzazioni e in oltre 200 mila, da tutto il mondo, hanno seguito il 2 settembre su Youtube la diretta con cui i quattro scandinavi hanno annunciato il loro ritorno.