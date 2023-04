Aaron Carter, l’autopsia rivela: morto annegato nella sua vasca dopo aver assunto droghe

Sono arrivati i risultati dell’autopsia sul corpo di Aaron Carter, fratello del più famoso cantante dei Backstreet Boys Nick. Il ragazzo, morto lo scorso novembre, sarebbe deceduto annegato nella sua vasca di casa dopo aver assunto droga.

I risultati dell’autopsia sul corpo di Aaron Carter

I medici hanno trovato nel corpo di Aaron tracce di Alprazolam, venduto con il marchio Xanax. È stato trovato anche un gas compresso, il difluoroetano, un «gas comunemente usato nei detergenti spray che può indurre sensazioni di euforia se inalato». Nel fascicolo aperto per l’autopsia, la Polizia ha aggiunto che in un video live su Instagram dall’account di Carter, quest’ultimo era stato visto con un inalante all’interno della sua abitazione. I poliziotti avevano raggiunto il ragazzo a casa per un controllo e Carter aveva chiesto agli ufficiali di andarsene.

Melanie Martin, l’ex fidanzata di Aaron Carter, dopo aver saputo i risultati dell’autopsia ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che i risultati non hanno senso, dimostrando di non darsi pace sull’accaduto: «I risultati dell’autopsia non sono una chiusura per me. Dichiarano che la morte è avvenuta per annegamento, ma aggiunge anche che nella vasca indossava una maglietta e una collana, il che non ha senso: perché mai avrebbe dovuto essere in una vasca da bagno con i vestiti addosso? Sono ancora sotto shock e sento la mancanza di Aaron ogni giorno. Non capisco la catena di eventi e questo rapporto ci fa porre altre domande».

La morte

Il corpo del 34enne, attore e cantante, era stato trovato all’interno della vasca di casa sua a Lancaster, in California, in circostanze non chiare. Era stata la governante ad andare a casa di Aaron e a trovarlo disteso nella vasca idromassaggio annegato. Il fratello di Nick Carter era già stato più volte in riabilitazione e nel 2013 aveva presentato una richiesta di bancarotta per milioni di dollari di debiti, in gran parte legati alle tasse. Negli anni, aveva anche avuto diversi scontri con le autorità per possesso di droga e guida spericolata. Nel 2021 era diventato padre del figlio Prince.