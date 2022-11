A4, incidente tra tre auto a Campolongo Tapogliano: due morti e un ferito

Un gravissimo incidente si è verificato mercoledì sera lungo l’autostrada A4, in direzione Trieste, poco dopo il territorio comunale di Campolongo Tapogliano (Udine). Il bilancio è drammatico, con due persone morte nello schianto e una rimasta ferita. Le cause che hanno portato le tre vetture a scontrarsi sono ancora in fase di accertamento.

Incidente sulla A4 a Campolongo Topogliano: drammatico bilancio

Mercoledì sera lungo l’autostrada A4 sono morte due persone e una terza è rimasta ferita in un gravissimo incidente. Le vittime sono Dario Valletti di Grado, 34 anni, e Stefano Volante di Ronchi dei Legionari, 30 anni. Le operazioni di soccorso sono durate ore, in una zona compresa tra le uscite di Palmanova (Udine) e Villesse (Gorizia). I sanitari hanno trasferito la persona ferita in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi e per lui sarebbe stato indicato il codice giallo. Per i due ragazzi, invece, il personale medico non ha potuto far altro sul posto che constatare il decesso.

Nel frattempo la Polizia Stradale di Gorizia sta cercando di ricostruire la dinamica che ha portato le tre vetture a scontrarsi, una di queste colpita due volte. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli insieme ai Vigili del fuoco di Gorizia. Il traffico è rimasto bloccato per circa due ore (due i chilometri di coda) per consentire ai mezzi di soccorso di operare sul posto e per la rimozione dei veicoli ormai accartocciati. Alle 6:40 di giovedì la circolazione ha ripreso la sua normalità.

