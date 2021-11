A2A, transizione ecologica e sostenibilità spingono i ricavi

Ricavi pari a 6,45 miliardi di euro (+34 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020) e un utile netto che balza a 394 milioni (+81 per cento). Nel 2021 A2A ha proseguito nella sua significativa crescita industriale e economica, improntata alla sostenibilità e alla transizione ecologica, come testimoniano i numeri. Ecco altri: margine operativo lordo di 959 milioni di euro (+17 per cento), con investimenti totali che si attestano a 640 milioni di euro, praticamente il doppio rispetto all’anno passato.

A2A, l’accelerazione sulle rinnovabili

Sul fronte transizione ecologica, la capacità installata da fonte rinnovabile (idroelettrica, fotovoltaica, eolica), pari a 2.235 MW, è aumentata del 14 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2020. «Registriamo l’aumento di tutti gli indicatori finanziari e il record degli investimenti sul periodo», ha dichiarato l’amministratore delegato Renato Mazzoncini. «Abbiamo impresso un’ulteriore accelerazione alla nostra capacità installata da fonti rinnovabili e ridotto il fattore emissivo del Gruppo»: attestandosi a 316g CO2/kWh, questa voce in particolare ha fatto registrare un contrazione del 26 per cento rispetto al 2017, anno di riferimento per Science Based Targets Initiative.

A2A, in vetta alle classifiche della sostenibilità

A conferma del forte orientamento di A2a alla sostenibilità, principio che guida la strategia del piano industriale, sono arrivati importanti riconoscimenti. Azienda con il miglior report di sostenibilità nella categoria “Energy&Utilities”, ha raggiunto il primo posto nella classifica “ESG Reporting Awards 2021” di ESG Investing Global Markets Media Ltd e il secondo nella categoria “Best Climate-Related reporting” per la reportistica legata al tema del cambiamento climatico. «ll nostro impegno resta focalizzato sulla transizione energetica e l’economia circolare per garantire un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e per realizzare infrastrutture necessarie a colmare il gap impiantistico di alcuni territori», ha aggiunto l’ad Mazzoncini. «Si tratta di asset strategici che potranno consentire al nostro Paese di restare al riparo dalle turbolenze del mercato e dal conseguente aumento del costo dell’energia, a beneficio dei cittadini».