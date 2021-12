A2A ed Eureka! insieme per l’innovazione

A2A ha stretto un accordo Eureka! Venture SGR per l’ingresso nel fondo Technology Transfer, focalizzato su investimenti in advanced materials e più in generale in applicazioni e soluzioni riconducibili alla Scienza ed Ingegneria dei Materiali. Con questa operazione, finalizzata allo sviluppo di nuove soluzioni e tecnologie, A2A compie un ulteriore passo avanti nel suo programma di Corporate Venture Capital, nato nel 2019 per promuovere l’innovazione del Gruppo attraverso investimenti in startup operanti in business strategici come la transizione energetica e l’economia circolare.

A2A, innovazione determinante per il successo

«L’innovazione è un aspetto determinante per il successo di A2A», ha dichiarato l’amministratore delegato Renato Mazzoncini. «Grazie a questa collaborazione, potremo ampliare il programma di Corporate Venture Capital, sostenere la nascita di startup legate al mondo della ricerca e dei poli di trasferimento tecnologico, rafforzando ulteriormente gli investimenti in nuove soluzioni che possano contribuire alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il Paese e alla sua transizione ecologica».

A2A, insieme a Eureka! per investimenti deeptech

Eureka! è un operatore indipendente in Italia, specializzato in investimenti deeptech, ossia in startup, spin off e pmi provenienti o collegate con Centri di Ricerca e Università (vanta oltre 30 partnership), che hanno l’obiettivo di valorizzare sul mercato i risultati delle loro attività scientifiche, promuovendo tecnologie innovative e spesso di frontiera. «Sviluppo sostenibile, transizione energetica e investimenti deeptech rappresentano l’essenza stessa di Eureka!», ha detto l’ad Stefano Peroncini. «Siamo davvero orgogliosi di proseguire il nostro ambizioso percorso con A2A, un partner d’eccellenza che condivide con noi la visione e che, unendosi agli altri investitori del fondo, ci consentirà di poter contare su solide competenze industriali».