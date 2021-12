A2A e Volta Green Energy: 800MW di potenza tra eolico e fotovoltaico

A2A ha siglato il proprio ingresso in maggioranza in Volta Green Energy, per l’avvio della partnership, che prevede anche l’acquisizione di una pipeline di progetti eolici e fotovoltaici con una potenza installata di circa 800 MW in tutta Italia. Così facendo, A2A accelera e potenzia lo sviluppo del settore delle rinnovabili, oltre a consolidare la propria posizione tra i principali operatori nel settore.

Volta Green Energy, dal 2017 riferimento dell’energia rinnovabile

Volta Green Energy è una società fondata a Rovereto nel 2017. La piattaforma si dedica ad attività di sviluppo, asset management, Operation & Maintenance e Engineering e procurement & construction di impianti a fonte rinnovabile. La Volta Green Energy si avvale di un team di professionisti specializzati, circa 20, tutti con esperienza pluridecennale nel settore. Il suo obiettivo è di mettere a disposizione di gruppi industriali e investitori il proprio know-how come partner per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione a 360° di impianti eolici e fotovoltaici.

A2A raddoppia il proprio portafoglio di asset

A2A, grazie all’accordo e all’ingresso in maggioranza in Volta Green Energy, raddoppia il proprio portafoglio di asset dedicati alla generazione di energia solare ed eolica. La pipeline di progetti acquisita, con una potenza installata di circa 800 MW, avrà un mix di energia green bilanciata: metà fotovoltaica e metà basata su tecnologia eolica. Facile intuire quanto sia importante, per A2A, un accordo simile. L’azienda, già tra i principali operatori in Italia nello sviluppo di impianti nel settore delle rinnovabili, consolida così ulteriormente la propria posizione. Un ulteriore passo in avanti per l’azienda in un 2021 ricco di soddisfazione. L’ingresso in Volta Green Energy segue l’acquisizione del 100 per cento di TecnoA, società leader nel trattamento dei rifiuti, ma anche i successi nella decarbonizzazione a Brescia, l’ingresso nel fondo Technology Transfer grazie all’accordo con Eureka! Venture Sgr e gli investimenti in varie start up e nella transizione ecologica.