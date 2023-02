A1, tir precipita da un viadotto: morto l’autista

Un tir ha sbandato precipitando fuori strada in corrispondenza del viadotto Marinella, all’altezza del chilometro 274 dell’Autostrada del Sole, nel tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello, in direzione Bologna. Dopo il volo il mezzo è andato in fiamme e il conducente è morto.

Mezzo pesante in fiamme dopo essere precipitato dal viadotto Marinella dell’autostrada #A1, nel comune di Calenzano (FI): deceduto l’autista, unico occupante. Fiamme spente dai #vigilidelfuoco, in corso le operazioni di rimozione dell’automezzo [#26febbraio 10:15] pic.twitter.com/3jsiBlSeWf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 26, 2023

Intrappolato nell’abitacolo, il camionista è stato trovato senza vita

Il conducente ha perso il controllo del tir, che trasportava un carico di frutta e verdura, precipitando sulla strada provinciale sottostante. Dopo un volo di diversi metri e lo schianto, l’esplosione. Intrappolato nell’abitacolo, il camionista è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco. Secondo quanto trapelato si tratta di un 56enne italiano. L’incidente si è verificato poco dopo le 7, nel comune di Calenzano (Firenze).

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente

Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade. La strada provinciale 107 di via di Legri è stata chiusa al traffico, per consentire ai pompieri di spegnere le fiamme. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

