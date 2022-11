A Star is Born stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stasera 16 novembre, alle 21.40 su Canale 5, arriva A Star is Born, musical del 2018 con Lady Gaga e Bradley Cooper, che è anche regista della pellicola. La trama racconta la storia d’amore fra un cantante in carriera e una giovane ragazza con il sogno di diventare una stella della musica. Le luci del successo però sconvolgono la vita di entrambi, portandoli verso spiagge inesplorate. Nel cast anche Dave Chappelle e Sam Elliott. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

A Star is Born, trama e cast del film stasera 16 novembre 2022 su Canale 5

La trama del film si concentra inizialmente su Jackson Maine (Bradley Cooper), famoso cantante country rock che da tempo combatte contro la dipendenza da alcol e droghe. Al suo fianco può contare sull’aiuto del fratellastro Bobby (Sam Elliott), che ne è anche manager. Una sera, al termine di uno spettacolo live, Jackson si reca in un bar per il suo solito drink e si imbatte in Ally (Lady Gaga), cameriera e cantautrice. Ammaliato dalla sua esibizione in una cover di Edith Piaf, le si avvicina per conoscerla e scopre il suo sogno di diventare una stella della musica. Dopo aver letto i suoi testi, Jackson le propone di unirsi al suo show sul palco per cantare un duetto. La loro esibizione con il brano Shallow incanta il pubblico e, per cavalcare così l’onda del successo, decidono di proseguire nelle successive tappe del tour.

Nel corso del loro viaggio negli Stati Uniti, Ally incontra Rez (Rafi Gavron), produttore discografico che le propone un contratto per un album. Jackson non prende bene la notizia ma, ormai innamoratosi della donna, la sostiene nella sua decisione di accettare. Mentre l’amore fra i due cresce, tanto che decidono di sposarsi improvvisamente, le strade musicali si iniziano ad allontanare. Rez porta Ally lontano dal country, spostando la ragazza sempre più verso il pop con cui sbanca sugli store. Riceve infatti tre nomination ai Grammy Awards e un invito al Saturday Night Live, toccando il cielo con un dito. Contraltare del suo grande successo è la caduta di Jackson con la sua rinnovata dipendenza dall’alcol. Ormai sull’orlo di un baratro, l’uomo decide di entrare in clinica riabilitativa, ma qualcosa sembra essersi rotto per sempre.

A Star is Born, 5 curiosità sul film stasera 16 novembre 2022 su Canale 5

A Star is Born, il cult originale e le versioni successive

Il film di Bradley Cooper è quarto adattamento di un grande classico del cinema, che ebbe inizio nel 1937 con il musical È nata una stella di Willliam Wellman con Janet Gaynor. Ne seguì una seconda versione omonima (la più celebre nonché fra i capolavori del cinema hollywoodiano) a metà degli Anni 50 con Judy Garland e James Mason nei panni dei protagonisti. Infine Frank Pierson realizzò un terzo adattamento nel 1976 con Barbra Streisand e Kris Kristofferson.

A Star is Born, il cane di Bradley Cooper sul set

In un particolare momento del film, Ally (Lady Gaga) regala un cagnolino a Jackson (Bradley Cooper). Nella realtà si tratta del vero amico a quattro zampe dell’attore di nome Charlie, in onore del compianto padre Charles.

A Star is Born, le riprese durante il live al Coachella 2017

Le scene del film che ritraggono i due protagonisti sul palco hanno avuto un set molto particolare. La troupe girò infatti durante il Coachella Festival del 2017, dove Lady Gaga era headliner. Il pubblico poté partecipare ai ciak con un supplemento di 10 dollari sul biglietto, a patto di lasciare smartphone e fotocamere al team di produzione. Ogni ripresa clandestina infatti avrebbe spoilerato il film.

A Star is Born, gli amici di Cooper sul set e le lezioni di chitarra

Inizialmente Bradley Cooper non aveva intenzione di cantare realmente le sue parti, ma usare il playback. Lady Gaga però gli ha fatto cambiare idea, dicendogli di odiare i film in cui l’attore canta palesemente fuori tempo rispetto all’audio. L’attore accettò, ma portò diversi suoi amici sul set che appaiono in brevi cameo. Si tratta di Ron Rifkin e Greg Grunberg, colleghi in Alias, e Gabe Fazio, suo compagno di università.

A Star is Born, le nomination agli Oscar e gli incassi

Il film ha ottenuto un enorme successo sia in termini di pubblico sia per quanto riguarda la critica. Con un budget di 40 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 400 in tutto il mondo segnando il miglior risultato per una pellicola con protagonista un cantante. Otto invece le nomination ai premi Oscar, tra cui “Miglior film”, ma una sola vittoria. Lady Gaga ha infatti ricevuto la statuetta per Shallow, premiata come miglior canzone originale anche ai Golden Globes e ai Bafta.