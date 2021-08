A raccontare comincia tu, giovedì 5 agosto 2021 alle 21.20 su Rai Tre: Sophia Loren si racconta a Raffaella Carrà. Cosa dice

Dopo la scoppiettante chiacchierata con Loretta Goggi, l’appuntamento settimanale di Rai Tre con le repliche di A raccontare comincia tu, talk show di successo condotto da Raffaella Carrà, ritorna con l’intervista a una delle stelle del cinema nostrano e internazionale: Sophia Loren. Nella puntata in onda stasera, giovedì 5 agosto 2021, alle 21.20, l’attrice ripercorrerà, dal salotto della sua casa a Ginevra, le tappe fondamentali della sua vita pubblica e privata. Tra ricordi d’infanzia, amori mai veri e supposti, curiosità inedite e riconoscimenti internazionali, le due si confronteranno in un’intervista delicata e leggera, conservata tra i tesori delle teche Rai.

A raccontare comincia tu: Stasera 5 agosto 2021 Rai Tre ripropone la quinta puntata del talk show condotto da Raffaella Carrà

A raccontare comincia tu: Sophia, diva senza tempo

Dopo Fiorello, Renato Zero, Maria De Filippi e Loretta Goggi, Raffaella Carrà incontra Sophia Loren. L’attrice Premio Oscar per La ciociara, tradizionalmente molto riservata e discreta, ha scelto la ‘sorellina’ (questo il soprannome con cui chiamava affettuosamente Carrà) per raccontarsi a cuore aperto e farsi conoscere anche nelle parti meno note al pubblico. Approfittando di quello che ha tutta l’aria di un pomeriggio tra amiche, Loren ha passato in rassegna i momenti fondanti che, da Pozzuoli, l’hanno portata a Cinecittà e a Hollywood, trasformandola in una star acclamatissima ovunque. Da quella pagina di diario su cui, un giorno, aveva appuntato la frase Sophia Scicolone diventerà un’attrice alle difficoltà che, nonostante tutto, non l’hanno mai distratta dall’obiettivo che si era prefissata di raggiungere e che le ha consentito, a soli 24 anni, di vantare già più di 40 film in curriculum. Dagli esordi e a quella statuetta d’oro che l’ha consacrata alla fama, preludio di nove David di Donatello, una coppa Volpi, un altro Oscar alla carriera e un posto nel Guinness dei primati come l’attrice più premiata in assoluto. Ovviamente, non si parlerà solo di lavoro. Il caschetto più famoso d’Italia, infatti, riuscirà ad estorcere all’amica aneddoti curiosi sul rapporto straordinario con la sorella Maria e l’amicizia indimenticabile con Marcello Mastroianni e, soprattutto, un ricordo emozionante sulla storia d’amore col marito Carlo Ponti, scomparso nel 2007.

A Raccontare comincia tu, la storia d’amore tra Sophia Loren e Carlo Ponti

I due si incontrarono nel 1950 a un concorso di bellezza a Roma: 16 anni lei, 37 lui, un’aspirante reginetta a cui avevano soffiato la vittoria e un importante produttore cinematografico sposato e con una famiglia a cui badare. I 22 anni di differenza non impedirono la nascita di una storia d’amore speciale, culminata nel matrimonio e nella nascita di due figli. Un sentimento forte, che è stato capace di vincere le resistenze di un’Italia in cui il divorzio non era ancora legale e ripetute accuse di bigamia. Non poteva mancare il riferimento alla celebre notte degli Oscar del 1999 quando, per proclamare la vittoria di Roberto Benigni per il film La vita è bella, pronunciò quel Roberto! ormai entrato nella storia italiana. Per la prima volta, Loren ha raccontato un piccolo retroscena a riguardo: prima dell’evento, si era raccomandata col regista toscano che, in caso di vittoria, avrebbe assolutamente dovuto evitare qualsiasi colpo di testa con lei sul palco, memore di quanto fatto a Fantastico nel 1992 proprio con la Carrà. L’attore, però, decise di camminare sui sedili per arrivare al palco e ritirare l’onorificenza. A infarcire il dialogo tra le due dive, infine, qualche altro episodio degno di nota, con protagonisti del calibro di Marlon Brando, Frank Sinatra, Audrey Hepburn e Carey Grant, al centro di un rumor che, per anni, l’ha voluto follemente innamorato della Loren ma ripetutamente rifiutato.