A raccontare comincia tu, giovedì 15 luglio 2021 alle 21.20 su Rai Tre: Renato Zero si racconta a Raffaella Carrà. Cosa dice

Continua l’omaggio della Rai a Raffaella Carrà. Stasera, giovedì 15 luglio 2021, su Rai Tre, alle 21.20, torna in replica la seconda puntata del talk show A raccontare comincia tu. Nella sua ultima apparizione da conduttrice ha incontrato personaggi dello sport, della musica, del cinema e della televisione e ha dialogato con loro a cuore aperto, svelandone aspetti della vita e della carriera poco noti al pubblico. Un ritratto sincero e autentico che, grazie alle domande della padrona di casa, è riuscito a mostrare un volto inedito e più familiare degli ospiti.

A raccontare comincia tu: Renato Zero è l’ospite della serata

Dopo Fiorello, star della prima puntata, a chiacchierare con il caschetto biondo più famoso della televisione italiana ci sarà Renato Zero. Passando dal camerino del cantante alle strade di Roma, i due amici si sono confessati attraverso aneddoti e curiosità inedite, ricostruendo il loro primissimo incontro. Il viaggio parte con il ricordo dell’infanzia del cantante, in particolare di quel tram con cui, ogni settimana, la nonna Renata lo portava a fare visita ai parenti, tra la Tuscolana e l’Anagnina. Poi, l’improvvisa passione per la macchina da cucire, compagna di infiniti pomeriggi e strumento perfetto per assecondare e lasciare libera la fantasia di un ragazzino che non si accontentava solo di quel che lo circondava. Un hobby che avrebbe cambiato per sempre la sua vita.

Renato Zero ha poi parlato della sua carriera, tra costumi scintillanti, paillettes luminosissime e make up esuberanti. La stravaganza lo ha fatto distinguere e brillare ma, spesso, lo ha condannato a pagare il prezzo della solitudine e della paura di non essere capito solo perché consapevole di non voler sottostare a regole ed etichette prestabilite. Tra un flashback e l’altro sul passato difficile alla Montagnola, spazio anche al racconto dei primi passi nel mondo dello spettacolo, tra il Piper e Piazza Navona, ritrovo dei giovani artisti agli esordi, e delle critiche alla sua diversità, a cui ha sempre provato a reagire con gentilezza e senza cedere alle provocazioni. Facendo affidamento sull’amore e, soprattutto, sull’amicizia che lo ha legato profondamente a molti colleghi. Dalla stessa Carrà a Mina, fino a Mia Martini e Loredana Berté. È proprio in quest’occasione che rompe il silenzio sulla relazione con la cantante, un rapporto fraterno che per anni li ha resi inseparabili, rovinato nel tempo da dissidi e dissapori mai risolti.