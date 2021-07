Prosegue l’appuntamento settimanale con le repliche di A raccontare comincia tu, l’ultima fatica televisiva di Raffaella Carrà. Nella puntata in onda stasera, giovedì 29 luglio 2021, su Rai Tre alle 21.20, verrà riproposta l’intervista alla poliedrica Loretta Goggi, tra le più celebri cantanti, attrici e showgirl del mondo dello spettacolo italiano. Nella chiacchierata con la collega e amica, Goggi ripercorrerà la sua lunga carriera, dagli esordi ancora ragazzina al successo in radio, passando per l’exploit in televisione e nel panorama musicale. Non mancheranno, ovviamente, gli aneddoti sulla sua vita privata, in particolare sull’indimenticabile storia d’amore con il ballerino e coreografo Gianni Brezza.

A raccontare comincia tu: Stasera 29 luglio Rai Tre continua a omaggiare Raffaella Carrà con la quarta puntata del suo talk show

A raccontare comincia tu: Loretta Goggi, la versatilità fatta artista

Dopo Fiorello, Renato Zero e Maria De Filippi, il caschetto biondo più famoso d’Italia incontra Loretta Goggi. Quando, ai tempi della prima messa in onda, fu annunciata la sua partecipazione al programma, la stampa e il web hanno iniziato a diffondere nuovamente il rumor su una presunta rivalità tra le due. Chiacchiericcio che Carrà e Goggi hanno prontamente smentito all’inizio dell’intervista, confermando l’autenticità di una vecchia amicizia che non ha mai conosciuto competizione né soprusi di alcun genere. Aiutata dalle domande della collega, Goggi ha poi passato in rassegna le tappe di un percorso professionale che, negli anni, le ha permesso di dar prova di un talento eclettico e versatile. Ha ricordato gli inizi, il periodo in cui, ancora piccola, amava allietare la famiglia con le sue performance e recitare per essere bambola di se stessa, poi il successo di imitatrice raggiunto per puro caso, grazie a Pippo Baudo che, convinto dalla sua imitazione di Patty Pravo, la invitò ad affiancarlo nel programma radiofonico Caccia alla voce, subentrando a Franco Rosi, costretto a ritirarsi a causa di una brutta malattia.

Ma, negli anni, Goggi non si è certo limitata solo a omaggiare il talento altrui. Attrice, cantante e ballerina, voce di successi come Maledetta primavera (grazie alla quale arrivò seconda al Festival di Sanremo nel 1981), è stata una delle protagoniste indiscusse di una tivù che faceva dell’intrattenimento una vera e propria missione. Le parole e le emozioni più belle, però, rimangono quelle riservate alla memoria di Gianni Brezza, l’amore e il compagno di una vita, incontrato sul set di Fantastico nel 1979 e rimasto al suo fianco fino al 2011, anno della sua morte. A chiudere l’intervista, il riferimento al presente, la difficoltà di convivere con la solitudine e la ripartenza grazie a Carlo Conti e Tale e Quale Show. Fino all’accenno della possibilità di sbarcare nuovamente in prima serata con uno show fatto su misura per lei.