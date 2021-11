A casa tutti bene, trama e trailer della nuova serie di Muccino

La serie tv A casa tutti bene arriverà il 20 dicembre 2021. L’annuncio è arrivato direttamente da Sky, che produce il reboot del film di Gabriele Muccino e ha diffuso il trailer. Lo stesso Muccino parte dal film diretto nel 2018, riprendendone le idee e dipanandole in modo da farlo diventare una serie da 8 puntate. Sarà Sky a mandarlo in onda per i suoi abbonati e per quelli di Now Tv, che lo vedranno in streaming. Ricco il cast scelto per la nuova produzione della piattaforma, la prima in assoluto girata da Muccino. A interpretare Alba e Pietro Ristuccia saranno Laura Morante e Francesco Acquaroli. Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati, invece, interpreteranno i figli Carlo, Sara e Paolo. Tra gli altri, nel cast, si sottolinea la presenza di Euridice Axen, Francesco Martino, Antonio Folletto, Laura Adriani. C’è anche Emma Marrone.

A casa tutti bene: la trama

La storia è incentrata sulle vicende della famiglia Ristuccia. Da 40 anni i membri della famiglia posseggono e gestiscono il ristorante San Pietro, rinomato locale di Roma. A gestirlo sono Pietro e Alba, insieme al figlio Carlo, alla compagna Ginevra e alla sorella Sara. Chi non c’è, invece, è Paolo, l’altro fratello, emigrato in Francia per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo un brutto divorzio, però, Paolo torna a casa, amareggiato da una carriera mai decollata e con problemi economici da affrontare. Ma i problemi familiari non si limitano al solo fratello e al figlio Giovanni di 11 anni. Carlo deve fare i conti con l’ex moglie Elettra, con la figlia Luna e con una famiglia che non accetta Ginevra. Sara, invece, è sposata con Diego, che però le è in fedele. A sconvolgere ulteriormente gli equilibri sarà un avvenimento gravissimo, rivelato dopo molti anni.

A casa tutti bene: il trailer

«Ogni tanto in questa famiglia qualcuno esplode», sembra essere la frase che meglio si addice a ciò che emerge dal trailer e dalla trama diffusi da Sky. Le prime immagini di A casa tutti bene mostrano una famiglia che vuole a tutti i costi apparire perfetta ma non lo è. Incomprensioni, delusione, amarezza, scontri: questa sembra essere la ricetta della serie firmata Muccino, in onda dal 20 dicembre 2021.