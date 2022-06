A casa tutti bene stasera su Rai1: trama, cast e differenze con la serie

Gabriele Muccino dirige Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino in A casa tutti bene, stasera 6 giugno alle 21,25 su Rai1. Il film del 2018 racconta la storia di una coppia di pensionati che, per festeggiare le Nozze d’Oro, invita i parenti sull’isola dove vive da anni. Un’improvvisa mareggiata però blocca l’intera famiglia per tutta la notte. Nel cast anche Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Sandra Milo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

A casa tutti bene, trama e cast del film stasera 6 giugno 2022 su Rai1

La trama del film di Gabriele Muccino si concentra su Pietro (Ivano Marescotti) e Alba (Stefania Sandrelli), coppia pronta a festeggiare i 50 anni di matrimonio. Per questo decidono di organizzare una festicciola nella loro villa su un’isola, dove si sono stabiliti da tempo. Giungono così i figli Carlo (Pierfrancesco Favino), Sara (Sabrina Impacciatore) e Paolo (Stefano Accorsi) assieme alle rispettive famiglie. Nonostante il momento solenne, i vari ospiti non si sopportano l’un l’altro, tanto da rendere la situazione sempre più esplosiva. Carlo, divorziato da Elettra (Valeria Solarino), subisce le angherie di Ginevra (Carolina Crescentini), nuova ma altrettanto insopportabile compagna. Matrimonio alla deriva anche per Sara, che cerca in tutti i modi di ricucire il rapporto con il marito Diego (Giampaolo Morelli), e per Paolo, cacciato dalla moglie e disprezzato dal figlio per un tradimento d’amore che tuttavia si ripete anche sull’isola.

Delicata anche la situazione per Riccardo (Gianmarco Tognazzi) che aspetta un figlio da Luana (Giulia Michelini) e per questo elemosina da anni una seconda chance con lo zio Pietro. La storia di Elettra, ex moglie di Carlo, si intreccia anche con quella di Isabella (Elena Cucci), moglie annoiata di un marito mai presente che tradisce sistematicamente con Paolo. Ognuno degli invitati vorrebbe solo tornare a casa, ma un imprevisto cambia totalmente i loro piani. Il mare grosso e in tempesta infatti impedisce alle imbarcazioni di prendere il largo e costringono tutti a passare la notte assieme. La convivenza sarà talmente lunga da sembrare eterna.

A casa tutti bene, curiosità e differenze con la serie tv omonima

Inizialmente intitolato L’isola che non c’è, il film di Gabriele Muccino sbarcò in sala il 14 febbraio 2018. La permanenza in sala ha fruttato 9,1 milioni di euro al botteghino, sfruttando un ottimo weekend di esordio dove ha registrato quasi 4 milioni. Il film ha anche ottenuto il plauso della critica, tanto da aggiudicarsi un Nastro d’Argento speciale per il cast e altre cinque nomination. Spazio anche per il David di Donatello con il riconoscimento per il film con il maggior numero di spettatori. Lo scorso 20 dicembre su Sky Cinema è poi approdata anche A casa tutti bene – La serie, reboot sempre per la regia di Muccino che di recente ha vinto il Nastro d’Argento per la miglior serie dell’anno.

Nastri d’Argento Grandi Serie 2022, A Casa Tutti Bene – La Serie di @GabrieleMuccino si aggiudica ad ex aequo il Nastro come Miglior Serie dell’Anno @SkyItalia #nastridargento2022 pic.twitter.com/zLtinsvMpp — Nastri d'Argento (@nastridargento) May 31, 2022

Tante le differenze con il film originale, partendo dal cast. Sul piccolo schermo compaiono Laura Morante, Francesco Acquaroli, Silvia D’Amico, Francesco Scianna e Simone Liberati. Nel cast anche Emma Marrone. Sebbene i nomi dei personaggi siano rimasti invariati, diversa è invece la location. La trama della serie infatti si svolge in un ristorante di Roma invece che sull’isola. Novità anche dal punto di vista musicale. Se per il film la colonna sonora è opera di Nicola Piovani, la serie di A casa tutti bene ha potuto contare sulle canzoni di Jovanotti.