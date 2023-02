Sanremo 2023, chi è gIANMARIA: età, X Factor e canzoni

gIANMARIA è un cantante italiano conosciuto per essere arrivato secondo a X Factor 2021, mentre a fine 2022 è arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani conquistando di diritto la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Mostro. Vediamo chi è e cosa sappiamo sulla sua carriera.

Chi è gIANMARIA: biografia e X Factor

Gianmaria Volpato è nato a Vicenza nel 2002, ha studiato al liceo e nei fine settimana ha lavorato in una pizzeria locale. Nel 2021 ha partecipato alle selezioni di X Factor, dove si è classificato secondo, è da quel momento ha deciso di trasferirsi a Milano. Ha pubblicato già tre inediti: Tutto o niente 2, Mamma scusa e I suicidi. In particolare l’ultimo brano ha fatto emozionare la cantante Emma Marrone, facendolo approdare proprio a X Factor 2021.

Durante il percorso nel talent ha mostrato una passione per la musica d’autore e si è fatto notare per il suo stile che ricorda un giovane Rino Gaetano. Il pubblico ha apprezzato il suo stile a metà tra il rapper e il cantautorato e l’ha premiato con il secondo posto dietro a Baltimora. Il 14 gennaio 2022 ha pubblicato un Ep intitolato Fallirò e ha esordito al 25° posto della classifica Fimi. Ha quindi realizzato una tournée in vari club in giro per l’Italia.

La partecipazione a Sanremo Giovani

La sua seconda esperienza di livello nel mondo musicale è arrivata con la partecipazione a Sanremo Giovani, dove è arrivato tra i finalisti che avranno la possibilità di sfidare gli altri big in gara durante la kermesse canora in programma dal 7 all’11 febbraio. Al Festival porterà la canzone Mostro, mentre nella serata duetti canterà con Manuel Agnelli Quello che non c’è degli Afterhours. Il cantante è molto attivo sui social, dove racconta il suo percorso musicale e le novità della sua carriera.