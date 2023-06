Il 9 giugno del 68 d.C si toglieva la vita Nerone, imperatore romano passato alla storia come tiranno e megalomane il cui nome è indissolubilmente legato all’incendio di Roma del 64. Una rappresentazione certo non priva di fondamento, ma dovuta in gran parte alle sue politiche in favore del popolo e contro la classe senatoria.

Imperatore a 17 anni dopo la morte di Claudio

Nato ad Anzio nel 37 d.C. da Gneo Domizio Enobarbo e da Agrippina Minore, Lucio Domizio Enobarbo, pronipote di Ottaviano Augusto per parte di madre, crebbe a corte con sua zia Messalina, moglie di Claudio, ed ebbe come maestro Seneca. Alla morte di Messalina, Claudio sposò Agrippina e lo adottò: fu allora che Lucio Domizio prese il nome di Nerone. A soli 16 anni fu costretto a sposare la 12enne Ottavia, figlia di Claudio e Messalina. Quando nel 54 Claudio morì, forse avvelenato da Agrippina con un piatto di funghi, Nerone divenne imperatore. Nel frattempo si era legato con Poppea, suscitando l’indignazione della moglie e della madre che prospettò di sostituirlo al trono con Britannico, figlio di Claudio e Messalina, il quale però morì in circostanze misteriose durante un banchetto. Nerone stanco delle ingerenze della madre, ne ordinò la morte nel 59. Nel 62 l’imperatore sposò Poppea dopo aver ripudiato la moglie per sterilità e averla confinata in Campania. Alcune manifestazioni popolari in favore di Ottavia lo convinsero delle necessità di eliminarla, dopo averla accusata di tradimento, costringendola al suicidio. Nerone e Poppea ebbero una figlia morta appena nata. Come scrive Tacito, Poppea incinta del secondogenito dell’imperatore morì nel 65-66 per malattia. Secondo altri, invece, Nerone l’avrebbe ripudiata per sposare Statilia Messalina e Poppea, ritiratasi nella sua villa vicino a Pompei, sarebbe morta nel 79 durante l’eruzione del Vesuvio.

Le politiche monetarie a favore del popolo e l’incendio di Roma

Dopo il matricidio Nerone allontanò i suoi consiglieri (Seneca si ritirò dalla vita pubblica nel 58) dando il via a una politica demagogica e populista. Contemporaneamente colpì i senatori e i liberti imperiali con riforme monetarie che favorirono il popolo e la classe media. Politiche efficaci che però gli alienarono i favori della classe senatoria. Tra il 18 e il 19 luglio del 64 un enorme incendio devastò Roma. Nonostante si fosse trattato con buona probabilità di un incidente, vennero accusati i cristiani. Partì così la prima persecuzione con il martirio tra gli altri di San Paolo e San Pietro. Nerone ricostruì la capitale ma per molti invece non fece che approfittarsi della tragedia per realizzare la Domus aurea. Questo fece nascere la voce che fosse stato lui stesso ad appiccare il fuoco, voce alimentata dall’odio dei senatori e degli stessi cristiani contro l’imperatore. Non a caso l’immagina iconografica di Nerone che suona la lira dal punto più alto del Palatino mentre Roma brucia è radicata nell’immaginario collettivo. Celebre la scena di Quo Vadis in cui Nerone è interpretato da Peter Ustinov.

L’isolamento e la fuga fino al suicidio: «Quale artista muore con me!»

Nel 65 venne sventata una congiura organizzata da Calpurnio Pisone. I responsabili furono costretti a togliersi la vita. Tra questi c'era Seneca. Nerone, sempre più isolato da nobili e dalla corte, fu poi deposto dal Senato, mentre una vasta insurrezione militare lo costrinse alla fuga. Si suicidò il 9 giugno 68 pugnalandosi alla gola con l'aiuto del suo segretario Epafrodito. Prima di morire, secondo Svetonio, pronunciò la frase «Qualis artifex pereo!» («Quale artista muore con me!»). Con la sua morte terminò la dinastia giulio-claudia. Come scrisse Svetonio, che gli era ostile, nelle Vite dei Cesari, Nerone «morì a 32 anni, nel giorno anniversario dell'uccisione di Ottavia e fu tale la gioia di tutti che il popolo corse per le strade col pileo. Tuttavia non mancarono quelli che, per lungo tempo, ornarono il suo sepolcro con fiori di primavera e fiori d'estate, e che esposero sui Rostri ora suoi ritratti con la pretesta addosso, ora degli editti, in cui, come se fosse ancora vivo, dichiarava d'essere in procinto di tornare per la rovina dei suoi nemici. E per di più, Vologeso, re dei Parti, quando mandò degli ambasciatori al Senato per riconfermare l'alleanza, pregò anche intensamente di onorare la memoria di Nerone. Infine, quando 20 anni dopo (io ero un adolescente), venne fuori un tale, di ignota estrazione, che si spacciava per Nerone, il nome di per sé godeva di tale favore presso i Parti che quest'uomo fu molto aiutato e che fu da loro riconsegnato a malincuore».