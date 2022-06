Il 9 giugno 2017 moriva Annarella, la fustigatrice dei politici

Il 9 giugno 2017 moriva a 91 anni Annarella, fustigatrice dei politici, nota ai cittadini romani e al pubblico televisivo per la sua abitudine di presentarsi quotidianamente di fronte ai palazzi del potere e per le veraci e caustiche invettive in romanesco contro onorevoli e ministri. Più tenera, se così si può dire, con il centrosinistra – aveva una simpatia ricambiata per Pier Luigi Bersani – riservava le critiche più aspre agli esponenti di centrodestra in particolare Silvio Berlusconi e negli ultimi anni pure Beppe Grillo e al M5s.

Dalla piazza di Montecitorio ai talk

Di lei si sa poco o nulla. Nemmeno il suo vero nome. Si definiva trasteverina, simpatizzante comunista e raccontava con orgoglio di aver preso a 14 anni«il caffè con Togliatti ad Albano Laziale». Annarella viveva con una pensione minima di 213 euro al mese e grazie alla solidarietà dei romani. Cominciò a essere notata nei primi Anni 2000 quando stazionava davanti ai palazzi della politica criticando il politico di turno e dispensando pillole di ironia e saggezza popolare, ricordando in questo Belli e Trilussa. Per la sua sua determinazione, l’uso del vernacolo e la sua verve è stata accostata anche alla Nannarella di Anna Magnani. Dopo poco, iniziarono le ospitate in alcune trasmissioni radiofoniche e televisive come La Zanzara di Giuseppe Cruciani, suo vero mentore mediatico, e David Parenzo e Servizio Pubblico di Michele Santoro. Blob le dedicò addirittura la puntata speciale OnorevoleAnnarella. La notizia della sua scomparsa venne data da tutti i principali tg e quotidiani nazionali. Una testimonianza dell’affetto che Annarella si era conquistata presso il grande pubblico. Tanti i messaggi sui social da parte dei politici. «L’unica vera Onorevole del Parlamento. Ciao Annarè, Roma ti piange», twittò la pentastellata Roberta Lombardi. Bersani la ricordò con un «Ciao Annarella, ti voglio bene».

Ciao Annarella, ti voglio bene. pic.twitter.com/hDMEYnnsjx — Pier Luigi Bersani (@pbersani) June 9, 2017

L’allora sindaca di Roma Virginia Raggi scrisse: «Se ne va un pezzo di anima della nostra città. Ciao Annarè, Roma ti porta nel cuore!». Anche l’ex primo cittadino Ignazio Marino la ricordò su Facebook pubblicando una foto insieme: «Con Annarella se ne va una vera democratica, una donna saggia, trasparente e di sinistra, che diceva sempre la cosa più giusta e non quella più conveniente. Mi mancherai». Tag43 vi dà il buongiorno proprio con la puntata che le dedicò Blob.