Il 9 gennaio 1941 nasceva Joan Baez

Da sempre impegnata nella lotta per la pace, la non violenza e i diritti umani, la cantautrice folk Joan Baez compie oggi 9 gennaio 82 anni. Protagonista di una carriera lunghissima, iniziata nel 1960 e durante la quale ha registrato 50 album, è nota anche per la relazione artistica e sentimentale con Bob Dylan. Ed è conosciuta come “Madonna scalza”, per l’abitudine di esibirsi a piedi nudi sul palco. Sempre con l’immancabile chitarra.

Gli esordi e il successo come cantautrice

Nata a New York il 9 gennaio 1941 da un fisico messicano e da una professoressa di letteratura scozzese, sul finire degli Anni 50 inizia a esibirsi nei locali di Boston, città al centro della scena musicale folk, dove nel frattempo si è trasferita con la famiglia. Invitata a partecipare al Newport Folk Festival nel 1959, colpisce il pubblico e si guadagna il già citato soprannome. L’anno successivo incide il primo album solista, una raccolta di ballate blues e folk per sola voce e chitarra. Il successo arriva poi con il secondo disco. Spinta dall’allora compagno Bob Dylan, inizia anche a cimentarsi come cantautrice folk, continuando comunque a reinterpretare brani di illustri colleghi, da Dylan appunto a Leonard Cohen, fino ai Rolling Stones.

Le numerose cause difese da attivista

Cantante e attivista, nel corso dei decenni Joan Baez sostiene tantissime cause: paladina dei diritti umani, si schiera a fianco di afroamericani e omosessuali, vittime di discriminazione. E anche per l’abolizione della pena di morte, così come per la fine della guerra in Vietnam. Senza dimenticare la causa ambientalista: nel 1998, insieme all’amica Bonnie Raitt, sale persino in cima a una sequoia, per fare visita all’attivista Julia Butterly Hill.

I brani più famosi

Tra le canzoni più famose di Joan Baez figurano la sua versione di We Shall Overcome, brano di protesta pacifista diventata inno del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, così come Here’s to You, parte della colonna sonora del film Sacco e Vanzetti (con musica di Ennio Morricone), e Diamonds and Rust, che pubblicata nel 1975 descrive la relazione terminata anni prima con Dylan.

Tag43 vi dà il buongiorno proprio con Here’s to You.