Il 9 febbraio 1980 Toto Cutugno vinceva Sanremo con Solo noi

Il 9 febbraio 1980 Toto Cutugno vinceva a Sanremo con Solo noi. L’unico primo posto conquistato all’Ariston nella sua lunga carriera che lo ha visto partecipare per ben 15 volte alla kermesse, record condiviso con Peppino di Capri e Milva, Al Bano e Anna Oxa. Un successo considerato in qualche modo “storico”, visto che il cantante è noto per essere “l’eterno secondo” del Festival, avendo sfiorato la vittoria in ben sei occasioni. In realtà, Toto Cutugno vinse alla prima partecipazione da solista, guadagnandosi poi la nomea di “secondista” nelle edizioni successive.

La vittoria nel 1980, al primo tentativo da solista

Dopo due partecipazioni con gli Albatros e lo scioglimento della band, nel 1980 Toto Cutugno tornò al Festival di Sanremo con il brano Solo noi: primo posto, davanti a Enzo Malepasso con Ti voglio bene e a Pupo che presentò Su di noi. Nella stessa edizione si misero in luce anche i Decibel, capitanati da Enrico Ruggeri, con Contessa. Sanremo 1980, inoltre, viene ricordato ancora oggi per le performance di Roberto Benigni, che apostrofò l’allora papa Giovanni Paolo II “Woitilaccio” e poi baciò sul palco la co-conduttrice Olimpia Carlisi, all’epoca sua compagna. Solo noi rimase in top ten fino alla fine di maggio, arrivando a piazzarsi 18esima nella classifica generale dei singoli più venduti dell’anno.

I secondi posti, di cui quattro consecutivi

Toto Cutugno arrivò poi secondo nel 1984 (con Serenata) e poi per quattro edizioni consecutive dal 1987 al 1990 (con Figli, Emozioni, Le mamme, Gli amori): è stata questa serie ininterrotta a farlo passare alla storia come eterno secondo. A suo “discapito”, c’è da dire che in quegli anni Toto Cutugno si arrese solo a canzoni e interpreti di assoluto rilievo. In ordine cronologico Al Bano e Romina Power con Ci sarà; il trio Tozzi/Ruggeri/Morandi con Si può dare di più, Massimo Ranieri con Perdere l’amore; Fausto Leali e Anna Oxa con Ti lascerò; Pooh con Uomini soli. Toto Cutugno è poi arrivato secondo anche nel 2005, quando in coppia con Annalisa Minetti ha presentato il brano Come noi nessuno al mondo: vittoria di Francesco Renga, con Angelo.

Le altre partecipazioni: L’italiano arrivò solo quinto

Prima della vittoria del 1980, Toto Cutugno era salito sul palco di Sanremo con gli Albatros: terzi classificati nel 1976, finalisti ma non vincitori nel 1977. Nel 1983, con L’italiano, arrivò invece solo quinto, raccogliendo poi nel 1986 un quarto posto con Azzurra malinconia. Con Voglio andare a vivere in campagna, poi enorme successo in Russia e Germania, nel 1995 arrivò appena 17esimo. Idem con Faccia pulita, presentata due anni dopo. Nel 2008 poi un quarto posto con Chiuso in gabbia. L’ultima partecipazione in gara al Festival risale al 2010: Aeroplani non riuscì ad accedere alla finale.

