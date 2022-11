L’8 novembre 1935 nasceva Alain Delon

Oggi 8 novembre Alain Delon compie 87 anni. Stella del cinema francese, al pari di Jean Gabin o di Jean-Paul Belmondo, suo ‘rivale’ negli Anni 60, è stato uno dei più celebri sex symbol. Centrali per la sua carriera le collaborazioni con registi del calibro di René Clément, Luchino Visconti e Jean-Pierre Melville. Ricco il suo palmares: nel 1985 ha vinto il César come migliore attore per il film Notre histoire; ha inoltre vinto il David di Donatello, l’Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino, mentre nel 1963 ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe per il film Il Gattopardo. La sua ultima interpretazione sul grande schermo risale al 2008 nel film Asterix alle Olimpiadi, mentre nel 2017 ha annunciato il ritiro dalle scene.

L’esperienza in Marina e la vita da bohémien a Montmartre

Alain Fabien Maurice Marcel Delon nacque l’8 novembre 1935 a Sceaux (nell’Hauts-de-Seine). Figlio del direttore di un piccolo cinema di quartiere, Le Règina, leggenda vuole che la nonna paterna Marie-Antoniette Evangelista fosse imparentata coi Bonaparte. Nel 1939, dopo il divorzio dei genitori, venne affidato a una famiglia adottiva. A otto anni entrò in un collegio di suore. A causa del carattere ribelle, cambiò diversi istituti. A soli 14 anni lasciò la scuola e la madre risposatasi con un salumiere, lo fece lavorare nella macelleria del patrigno. A 17 anni si arruolò in Marina e fu inviato in Indocina: dopo cinque anni, di cui 11 mesi trascorsi in prigione per indisciplina, venne congedato. Tornato in Francia nel 1956, Delon fu costretto a svolgere lavori di ogni tipo per sbarcare il lunario vivendo da bohémien a Montmartre.

Il successo con Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo

Grazie all’attore Jean-Claude Brialy, Delon fu invitato al Festival di Cannes dove il suo fascino non passò inosservato. Successivamente si trasferì a Roma inseguendo il sogno del cinema. L’opportunità di volare a Hollywood saltò quando il regista Yves Allégret lo convinse a lavorare per lui. Il debutto arrivò nel 1957 con il film Godot. Nello stesso anno il giovane attore entrò nel cast del film Fatti bella e taci, con Jean-Paul Belmondo. Il primo ruolo da protagonista lo ottenne nel 1958 con L’amante pura, sul cui set conobbe l’attrice austriaca Romy Schneider con la quale ebbe una lunga relazione. Grazie a René Clément Alain Delon spiccò il volo: la consacrazione oltre i confini francesi avvenne con Delitto in pieno sole. Altra tappa fondamentale nella sua carriera fu l’incontro con Luchino Visconti che lo scelse nel 1960 per Rocco e i suoi fratelli. Il film ottenne un successo clamoroso, vincendo il Leone d’argento a Venezia. Sempre in Italia Delon si affermò anche ne L’eclisse (1961) di Michelangelo Antonioni con Monica Vitti. Nello stesso anno girò con Clément la commedia Che gioia vivere incentrato sulle avventure di due giovani alla vigilia della Marcia su Roma. Nel 1963 infine interpretò il principe Tancredi di Falconieri ne Il Gattopardo di Visconti insieme con Burt Lancaster e Claudia Cardinale. Tornato in Francia recitò con il suo mito Jean Gabin in Colpo grosso al casinò (1963) di Henri Verneuil: inizialmente il ruolo di Delon era stato affidato a Jean-Louis Trintignant, ma Delon pur di lavorare con Gabin si offrì di lavorare gratuitamente. Dopo la rottura brusca del rapporto con Romy Schneider si sposò nel 1964 con Francine Canovas che prenderà il nome d’arte di Nathalie Delon. Da lei avrà il figlio Anthony, prima del divorzio avvenuto nel 1969.

Delon star dei poliziotteschi noir

Alla metà degli Anni 60 Delon recitò per la prima volta in tre produzioni hollywoodiane: L’ultimo omicidio (1965) di Ralph Nelson, accanto ad Ann-Margret e Van Heflin, Né onore né gloria (1966) di Mark Robson, insieme a Anthony Quinn, e Texas oltre il fiume (1966) di Michael Gordon. In patria invece Jean-Pierre Melville lo chiamò per impersonare il sicario Frank Costello in Frank Costello faccia d’angelo. Considerato ormai una star Delon divenne il volto del genere polar (un mix tra poliziesco e noir). Da ricordare la sua interpretazione ne Il clan dei siciliani (1969) di Henri Verneuil, ancora con Gabin. Nel 1970 uscì nelle sale Borsalino, primo film prodotto da Delon tramite la sua Adel Productions e interpretato in coppia con Jean-Paul Belmondo. Nel 1972 si riavvicinò al cinema d’autore con La prima notte di quiete diretto da Valerio Zurlini. Nel 1973 assieme a Dalida incise la canzone Paroles, paroles, versione francese della canzone Parole parole cantata da Mina e recitata da Alberto Lupo.

Dopo film violenti con personaggi stereotipati, ottenne un buon successo con Un amore di Swann (1994), diretto da Volker Schlöndorff con Ornella Muti e Jeremy Irons, film che vinse due premi César. L’anno successivo partecipò a Notre histoire (1985) di Bertrand Blier, per cui ricevette l’unico e tardivo premio César in carriera come miglior attore protagonista.

La lotta contro la depressione e l’ultima interpretazione

A causa di alcuni flop, le sue partecipazioni sul grande schermo si fecero sempre più rare tanto che nel 1997 l’attore dichiarò di voler chiudere la sua carriera. In questo periodo si intensificò però la sua attività teatrale. Nel 2005 Delon rivelò alla stampa la sua lotta contro la depressione, malattia che lo portò sull’orlo del suicidio. «Vivo davanti ai miei occhi la scena di quel momento. Il difficile non è farlo, è riflettere per non passare all’azione. Farlo è un gioco da ragazzi», raccontò. Nel 2008 tornò al cinema interpretando Giulio Cesare in Asterix alle Olimpiadi. Nel monologo iniziale, Cesare rievoca la sua vita passata, ma non fa altro che rievocare la carriera di Delon stesso che, con un laconico e sfrontato «Ave me», si congeda definitivamente dal grande schermo. Nel 2019 al Festival di Cannes, ricevette la Palma d’oro onoraria. Un mese dopo circa, venne colto da un ictus, seguito da un’emorragia cerebrale. Tag43 lo ricorda e lo festeggia con una scena di Rocco e i suoi fratelli.