8 marzo, il discorso di Putin alle donne russe

In occasione della Giornata internazionale della donna, il presidente russo Vladimir Putin ha rivolto un discorso alle sue connazionali. Rispetto a quello dell’anno scorso, enunciato quando l’invasione dell’Ucraina era iniziata da un paio di settimane, si notano alcune sostanziali differenze: nessun riferimento a madri, sorelle e compagne dei soldati russi; grandi complimenti invece per soldatesse, dottoresse e infermiere impegnate tra fronte e ospedali.

Il discorso di Putin alle donne russe dell’8 marzo 2022

«Vorrei fare un appello a madri, mogli, sorelle, spose e fidanzate dei nostri soldati e ufficiali che ora sono in battaglia, difendendo la Russia durante l’operazione speciale militare. Capisco la preoccupazione per i vostri cari. Potete essere orgoglioso di loro, proprio come l’intero Paese è orgoglioso e preoccupato per loro insieme a te», aveva detto l’8 marzo 2022 Putin. Promettendo, però, che non ci sarebbe stata alcuna mobilitazione. «I russi impegnati nel servizio militare non parteciperanno alle ostilità. Non ci saranno ulteriori convocazioni di riservisti. I compiti assegnati saranno risolti solo da militari professionisti, che sono certo garantiranno in modo affidabile sicurezza e pace per il popolo russo».

Il discorso di Putin alle donne russe dell’8 marzo 2023

«Oggi, in tutte le città e i villaggi del nostro grande Paese, madri, nonne, sorelle, mogli, figlie e fidanzate si sforzano di far forza ai loro cari, trasmettendo saluti e parole d’amore a coloro che aspettano a casa, nel duro momento della separazione», ha detto Putin oggi 8 marzo 2023. «Voglio congratularmi poi con le donne soldato che hanno scelto la missione più alta: la difesa della patria. Ragazze delle unità combattenti, medici e paramedici militari, infermiere nei reggimenti e negli ospedali, donne che a rischio della propria vita salvano i feriti in prima linea: il vostro coraggio sta stupendo anche i combattenti più duri».

E poi: «Nei momenti difficili, il cuore femminile ha una forza potente che indica la linea di condotta più corretta, giusta e necessaria. Questo è ciò che sta accadendo adesso. So con quanta sincerità state sostenendo i nostri soldati e ufficiali, anche quelli che non conoscete, con preghiere, parole gentili e buone azioni: state scrivendo lettere, inviando pacchi con tutto ciò di cui hanno bisogno, cucendo divise mimetiche, facendo volontariato negli ospedali prendendovi cura di tutti, come fossero vostri figli».