Il discorso di Zelensky: «La Russia sarà sconfitta come il nazismo»

«Tutto il male che la Russia moderna porta con sé sarà sconfitto nello stesso modo in cui fu sconfitto il nazismo» nel 1945: lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, rilasciando una dichiarazione alla vigilia del 9 maggio, data nella quale in Russia e nei Paesi dell’ex Urss viene celebrata la Giornata della Vittoria, che ricorda la capitolazione della Germania nazista al termine della Seconda guerra mondiale (per Mosca la Grande guerra patriottica). Zelensky ha poi ribadito la promessa di «liberare» tutti i territori ucraini occupati dalle forze di Mosca. E questo dopo una notte che ha visto un pesante attacco da parte delle forze russe, il più massiccio da diversi mesi a questa parte. «Il mondo ammira tutti coloro che proteggevano la vita. Coloro che abbatterono le bandiere naziste nei territori liberati e che aprirono i cancelli dei campi di concentramento. Coloro che riportarono la libertà alle nazioni, che condannarono i malvagi nazisti».

It is on May 8 that most nations of the world remember the greatness of the victory over the Nazis. The world admires all those who were protecting and protected life. Who threw down the Nazi flags on the liberated territory and who opened the gates of the concentration camps.…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2023