L’8 luglio 1978 veniva eletto Presidente della Repubblica Sandro Pertini, uno dei capi di Stato più amati di sempre. Di sicuro il più pop. Tag43 vi augura il buongiorno con la canzone del 1984 Pertini Dance degli S.C.O.R.T.A, una band di Albino, nella Bergamasca, entrata nella colonna sonora del documentario Pertini-Il combattente (2018) di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo. (Disclaimer: le immagini dell’esultanza di Pertini al Santiago Bernabéu di Madrid per la vittoria ai Mundial del 1982 non le abbiamo scelte ma solo per scaramanzia. Si aspetta domenica).

A seguire il trailer del documentario Pertini-Il combattente che ripercorre anche con immagini d’archivio e interviste le tappe del settennato del presidente partigiano.