L’8 luglio 2010 moriva Lelio Luttazzi

L’8 luglio 2010 ci lasciava Lelio Luttazzi, uno tra i più grandi musicisti e showman italiani. Nato a Trieste il 27 aprile 1923, rimasto a soli tre anni orfano di padre si trasferì con la madre a Prosecco. Qui studiò le basi del pianoforte con il parroco, don Križman. Al liceo strinse una grande amicizia con il compagno di classe Sergio Fonda Savio, nipote di Italo Svevo. Da questo momento cominciarono però i dissidi con la madre: lei fascista convinta, lui vicino all’antifascismo. Nel 1943, con alcuni suoi compagni di università, si esibì al teatro Politeama in veste di direttore d’orchestra, aprendo il concerto di Ernesto Bonino, cantante torinese molto noto all’epoca. Bonino rimase colpito dal talento del ragazzo tanto che gli chiese di comporre per lui una canzone. Nacque così Il giovanotto matto, che divenne un grande successo. Terminata la guerra, Luttazzi decise di diventare musicista a tempo pieno. Si trasferì così a Milano dove cominciò a lavorare per la discografica CGD, fondata dal suo concittadino Teddy Reno.

L’attività di compositore di hit e di colonne sonore

Nel 1950 venne assunto come direttore dell’orchestra Rai a Torino, poi a Roma. Continuò a scrivere canzoni tra cui Chiedimi tutto, Legata a uno scoglio, Rabarbaro bles, Senza cerini, Timido twist. Ma anche Una zebra a pois, cantata da Mina, Vecchia America per il Quartetto Cetra, Eccezionalmente, sì per Jula de Palma, You’ll say tomorrow registrata in italiano da Sophia Loren e El can de Trieste, da lui stesso cantata in dialetto triestino. L’esordio televisivo come direttore d’orchestra avvenne nel programma Rai Musica in vacanza, del 1955. Fu anche compositore di colonne sonore di film, tra le quali Totò, Peppino e la… malafemmina, Totò lascia o raddoppia? e Venezia, la luna e tu. La carriera di presentatore invece cominciò nel 1962 con la trasmissione Il paroliere, questo sconosciuto, con una giovanissima Raffaella Carrà. Seguirono poi Studio Uno con Mina, Doppia coppia con Sylvie Vartan, Teatro 10, Ieri e oggi. Luttazzi fu anche attore ne L’avventura di Michelangelo Antonioni e L’ombrellone di Dino Risi.

L’ultima volta a Sanremo con Arisa

Nel giugno del 1970 venne arrestato con Walter Chiari con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Dopo 27 giorni passati a Regina Coeli, fu rilasciato e prosciolto senza rinvio a giudizio. L’errore giudiziario ebbe però conseguenze sulla sua carriera e lo segnò profondamente tanto da essere lo spunto per il romanzo autobiografico Operazione Montecristo e il suo unico film da regista, mai trasmesso in televisione se non dopo la sua morte, L’illazione (1972). Quando una vicenda simile toccò anni dopo al collega Enzo Tortora, prima condannato e poi assolto in appello, Luttazzi che nel 1986 si era iscritto al Partito Radicale si schierò pubblicamente in sua difesa. Una delle sue ultime apparizioni in tv risale al 2009 quando tornò sul palco di Sanremo per duettare con Arisa in Sincerità, canzone che trionfò tra le Nuove Proposte. Tag43 lo ricorda sulle note di El can de Trieste.