L’8 giugno 1985 usciva La vita è adesso di Claudio Baglioni. Con 4 milioni di copie all’attivo è ancora l’album più venduto di sempre in Italia. Non solo: restò in classifica per un anno e mezzo e al primo posto per 27 settimane consecutive. Tag43 vi augura il buongiorno con le parole del brano che diede il nome al disco: La vita è adesso/ Nel vecchio albergo della terra/ E ognuno in una stanza/E in una storia/Di mattini più leggeri/E cieli smarginati di speranza/E di silenzi da ascoltare/E ti sorprenderai a cantare/Ma non sai perché…