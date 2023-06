L’8 giugno 1999 moriva il conduttore tv Corrado

L’8 giugno 1999 ci lasciava Corrado Mantoni, per tutti semplicemente Corrado, uno dei mostri sacri della televisione italiana, di cui è considerato uno dei padri fondatori insieme a Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Al timone di trasmissioni come L’amico del giaguaro, Domenica in, La Corrida, Il pranzo è servito, prima che in tv Corrado fu molto attivo in radio, dove lavorò per oltre 40 anni: fu lui, tra le altre cose, ad annunciare eventi storici come la fine della Seconda Guerra mondiale e la vittoria della Repubblica al referendum costituzionale del 2 giugno 1946.

Gli inizi in radio durante la Seconda Guerra mondiale

Nato a Roma il 2 agosto 1924 da genitori di origine marchigiana, dopo la liberazione della Capitale entrò nell’organico della radio alleata in Italia, passando poi già in quell’estate del 1944 all’Eiar, che aveva emesso un bando di assunzione per giovani aspiranti giornalisti. Collaboratore dei cinegiornali dell’epoca, Corrado si affermò in radio come conduttore brillante, presentando trasmissioni come Oplà e Rosso e nero. In quel periodo apparve nella parte di sé stesso in tre film, tra cui Bellissima di Luchino Visconti.

L’approdo alla tv: i grandi successi targati Rai

Passò poi in televisione nel 1955, conducendo prima Un due tre e poi Music Hall l’anno successivo. In un periodo di grande popolarità Corrado, chiamato a più riprese a presentare Miss Italia, entrò nelle case degli italiani con varietà rimasti nella storia: L’amico del giaguaro, Controcanale e La prova del nove, senza dimenticare le due edizioni di Canzonissima presentate insieme a Raffaella Carrà all’inizio degli Anni 70. Nel 1974 condusse il Festival di Sanremo, poi ideò, scrisse e condusse per tre edizioni Domenica in, programma che con lui raggiunse punte, mai più eguagliate, di 18 milioni di spettatori.

Il passaggio a Fininvest: i programmi su Canale 5

Dopo l’incidente stradale del 1978 che costò a carriera (e quasi la vita) a Dora Moroni, sua valletta a Domenica in, Corrado condusse Fantastico 3, per poi passare a Fininvest: su Canale 5 presentò Il pranzo è servito e La Corrida, adattamento televisivo della fortunata trasmissione radiofonica condotta e ideata proprio da Corrado dalla fine degli Anni 60. Ma anche il game show Ciao gente! e Buona Domenica, prima di congedarsi dalla conduzione televisiva durante l’ultima puntata della sua Corrida, il 20 dicembre 1997, recitando un monologo di commiato con gli occhi visibilmente lucidi.

Tag43 lo ricorda Corrado dandovi il buongiorno con lo storico annuncio della fine della Seconda Guerra mondiale.