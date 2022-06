L’8 giugno 1984 uscivano nelle sale Ghostbusters e i Gremlins

L’8 giugno è una data da cerchiare in rosso per gli amanti del cinema Anni 80. Nel 1984 sono infatti usciti nelle sale americane due campioni di incassi diventati poi veri e propri cult: Ghostbusters e i Gremlins. Ma non è finita qui. L’anno precedente, sempre l’8 giugno, viene proiettato per la prima volta Una poltrona per due, diventato in Italia una tradizione della Vigilia di Natale.

La saga di Ghostbusters

Ghostbusters, diretto da Ivan Reitman scomparso lo scorso febbraio, racconta la storia di tre ricercatori universitari di New York: Peter Venkman (Bill Murray), Raymond Stantz (Dan Aykroyd) ed Egon Spengler (Harold Ramis), che studiano il paranormale. Il team viene chiamato dalla Biblioteca Pubblica per liberarla dal fantasma dell’ex bibliotecaria Eleanor Twitty. Da quel momento, Ray decide di mettere su una ditta di acchiappafantasmi a pagamento con sede in un’ex caserma dei vigili del fuoco. Il loro mezzo di lavoro è una vecchia ambulanza Cadillac del ’59, denominata Ecto 1. La pellicola incassa quasi 300 milioni di dollari e si aggiudica due Oscar: per gli effetti speciali e per la miglior canzone, Ghostbusters, di Ray Parker Jr. Due curiosità: il numero dei Ghostbusters mostrato nel trailer del film (555-2368) era vero: chiamandolo si poteva ascoltare un messaggio registrato da Bill Murray e Dan Aykroyd. Per sei settimane, ha ricevuto circa 1000 telefonate all’ora ogni giorno, 24h su 24h. Il celebre attore porno Ron Jeremy appare in un cameo ed è stato poi il protagonista della parodia a luci rosse This Ain’t Ghostbusters XXX. Nel 1989, esce il sequel Ghostbusters II firmato sempre da Reitman che incassa altri 215 milioni di dollari. Mentre nel 2021 è la volta di Ghostbusters: Legacy diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan. Il film è dedicato a Harold Ramis deceduto nel 2014.

Tutti pazzi per i Gremlins

Ma l’8 giugno 1984 usciva nelle sale anche Gremlins diretto da Joe Dante (anche se si fece il nome anche di Tim Burton) con Steven Spielberg produttore esecutivo. Costato circa 11 milioni di dollari, cifra all’epoca non particolarmente alta, incassa nell’anno della sua uscita 148 milioni di dollari solo negli States, diventando il quarto incasso del 1984 dopo blockbuster come Beverly Hills Cop, Ghostbusters per l’appunto e Indiana Jones e il tempio maledetto. Nel 1985 un nuovo passaggio nei cinema incassa altri 153 milioni di dollari. I Gremlins hanno un legame con Ritorno al Futuro. Le due pellicole condividono infatti una location, la Corthouse Square degli Universal Studios. In un certo senso Kingston Falls (Gremlins) e Hill Valley (Ritorno al Futuro) sono lo stesso posto. Ma non finisce qui. In una scena, su un cartellone cinematografico si leggono A Boy’s Life e Watch The Skies che erano i titoli di lavorazione di due grandi successi di Spielberg: E.T.- L’ extraterrestre (1982) e Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977). Nel 1990 esce il sequel sempre diretto da Joe Dante, ma nonostante il budget molto ricco di 50 milioni di dollari, il film rimane molto lontano per ispirazione e per incassi dal primo.

Una poltrona per due, il cult della Vigilia

L’8 giugno del 1983 invece viene proiettato per la prima volta in Usa Una poltrona per due, cult di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd (che si ritroverà in Ghostbusters) Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. I protagonisti della storia sono Louis Winthorpe III e Billy Ray Valentine, due uomini agli antipodi le cui vite sono destinate a intrecciarsi, sullo sfondo di una Philadelphia pronta a festeggiare il Natale. Louis è un cinico agente di cambio per la prestigiosa azienda dei fratelli Randolph e Mortimer Duke. La sua è una vita votata all’apparenza e a una collezione di rapporti superficiali, compreso quello con la fidanzata Penenlope. Billy Ray, invece, è un senzatetto dotato di un’ottima parlantina e di grande fantasia, qualità che gli permettono di affrontare e superare qualsiasi difficoltà. Il giorno della vigilia di Natale i due si scontrano a causa di un equivoco. Ad assistere alla scena ci sono proprio i fratelli Duke che, discutendo di cosa possa spingere un uomo a diventare un criminale, decidono di coinvolgere l’ignara coppia in un esperimento sociale.

Un tuffo negli Eighties

