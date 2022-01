6 gennaio 2022. Al 17 in quai d’Anjou, nell’Île Saint-Louis, sorgeva un tempo l’hôtel Pimodan, all’interno del quale per un periodo visse, in tre stanze affacciate sulla Senna, Charles Baudelaire. Al piano nobile dell’hôtel si trovava il Club des Hachichins, già ben conosciuto negli ambienti parigini grazie agli scritti di Theophile Gautier, e in particolare alle storie brevi pubblicate nel 1846. Sarà forse per questo che l’appartamento a Parigi che abbiamo in affitto io e Ofelia è stato scelto qui sull’isola proprio in quai d’Anjou e sarà forse per questo che al momento sto ordinando tramite whatsapp tre grammi di erba sopraffina al delivery che tra 20 minuti mi porterà a domicilio due buste perfettamente sigillate. Una contenente un pacchetto di cartine e un accendino e l’altra contenete tre grammi di ganja frizzante, precedentemente scelta da un ricchissimo menù, comodamente consultabile tramite il mio iPhone. «Questa sì che è civiltà», mi ripeto, mentre Ofelia si prepara a partire e commentiamo le recenti dichiarazioni di Macron sui no vax o l’articolo di Bernard-Henry Lévy su Rep, che abbiamo letto ieri mattina a colazione, seduti uno di fianco all’altra al Caffè St. Regis al nº 6 di Rue Jean du Bellay.

Dal canto mio sono ancora preso meglio dalla netta presa di posizione che Macron ha assunto nei riguardi dei non vaccinati, usando volutamente il poco elegante emmerder

BHL è super preso bene che Macron per celebrare il suo imminente semestre di presidenza del consiglio Europeo abbia deciso, oltre che di illuminare a festa la Torre Eiffel e l’Eliseo, di affiggere una gigantesca bandiera dell’Europa sotto l’Arco di Trionfo. Io dal canto mio sono ancora preso meglio dalla netta presa di posizione che il tipo ha assunto nei riguardi dei non vaccinati, usando volutamente il poco elegante emmerder, che letteralmente si potrebbe tradurre in italiano con il termine “vessare”. O più prosaicamente con l’espressione “prendere a calci in culo” che personalmente ritengo infinitamente più appropriata. Penso a questo e ad altro un paio d’ore più tardi che Ofelia è partita, sempre seduto ai tavolini del Caffè St. Regis al nº 6 di Rue Jean du Bellay, mentre cerco di leggere su Le Monde un’intervista a NOvaX Djokovic, rendendomi conto a metà pagina che non so parlare né leggere il francese.

Così cambio pensieri, rifletto sul motivo per cui sono rimasto a Parigi e penso che in fondo mi sento molto simile a quel personaggio dell’ultimo libro di Alessandro Piperno che ad un certo punto della storia, dopo una serie di vicissitudini, entra in contatto con la famiglia di sua madre scoprendo un mondo che fino a quel momento gli era totalmente sconosciuto. Una cosa simile mi è accaduta durante uno degli ultimi lockdown, non ricordo più quale, quando, passeggiando per il Cimitero Monumentale, ho scoperto un cognome che non avevo mai sentito nominare, leggendolo per caso su una lapide all’interno di una delle tombe di famiglia. Facendo delle ricerche è saltato fuori così che un discendente di un ramo della stirpe di mia madre, zio Paolo, era ancora vivo e che risultava essere latitante a Parigi dal 1980. Mi sono così appassionato alla sua storia e immediatamente mi è venuta voglia di conoscerlo.

Zio Paolo entrò nel mito in seguito alla sua evasione dal carcere di Parma, dopo stava scontando una condanna di 10 anni per la strage di Patrica del novembre del 78. Una evasione da manuale, all’antica, appeso a un lenzuolo

La famiglia di mia madre ha un nome famoso, di stampo antico, ne parla in alcuni scritti anche Alessandro Manzoni. L’origine è comasca, nobile, di grande prestigio. Suo zio Giorgio, economista, fu uomo di grande ingegno. Aveva partecipato alla Resistenza nel Comitato di Liberazione Nazionale, elaborò il primo piano di sviluppo economico per l’Italia e una volta uscito dal Pci si trasferì a Bruxelles, dove una poliomielite lo fulminò a soli 41 anni. Lasciò quattro figli e un quinto in arrivo. Un vero dramma per i familiari e soprattutto per la moglie Fulvia, figlia di una Resta Pallavicino, una delle dame della regina, che dopo la tragedia, rimasta vedova, si rifiutò di trasferirsi a Milano con il resto della famiglia e decise di traslocare nel suo appartamento a Roma, all’Aventino, in via Fonte di Fauno. Due dei suoi figli, Stefano e Paolo, balzarono alle cronache intorno alla fine degli Anni 70 e finirono sulle prime pagine di tuti i giornali. Stefano fu accusato di cospirazione politica e partecipazione a banda armata per la storia della tipografia delle Brigate Rosse scoperta a Monteverde a Roma dopo il delitto Moro. Paolo entrò nel mito in seguito alla sua evasione dal carcere di Parma, dopo aver ricevuto una condanna di 10 anni per la strage di Patrica del novembre del 78. Una evasione da manuale, all’antica, appeso a un lenzuolo, con tanto di sbarre segate e fuga dai tetti. Professore di Fisica al liceo, a 33 anni si arruolò nelle Formazioni Comuniste Combattenti, un’organizzazione vicina a Prima Linea, e i giornali gli diedero l’appellativo di “Conte rosso” per via delle origini nobili e altoborghesi della sua famiglia. In seguito si rifugiò prima nel Togo e poi in Senegal, dove lo raggiunse la fidanzata Paola (una romana che inizialmente fece parte di Prima Linea e successivamente entrò nei ranghi delle Br) che, una volta rimasta incinta, decise di prendere il loro pulmino Volkswagen carico di mobili e trasferirsi definitivamente a Parigi per far nascere il bambino in Francia.

Mi ripeto nella testa questa storia mentre, succhiando nevroticamente dal joint assassino, attraverso il Pont Marie con alle spalle l’Île Saint-Louis e con di fronte la sagoma imponente di Nôtre Dame. Sopra la mia testa il cielo di gennaio è grigio e coperto. Quindici minuti dopo sono su un treno della metro che da Montparnasse mi porta ad Asnières, il sobborgo di Parigi dove abitava Zio Paolo con sua moglie Paola e dove, nel 1987, furono arrestati dalla polizia francese che fece irruzione come da copione all’alba, nel loro appartamento in Rue Diderot. Da quel momento le notizie che ho iniziano a diradarsi, un paio di interviste di Paola rilasciate al Corsera dal carcere di Fleury-Mérogis (oggi noto per essere il principale centro della radicalizzazione islamista all’interno delle carceri europee), verso la fine degli Anni 80 e poi più nulla. Anche se io lo so, che zio Paolo è libero e si nasconde ancora qui da qualche parte, perché me lo hanno detto dei personaggi della sinistra radicale vicini alla radio dove trasmetto a Milano e me lo hanno confermato dei clienti del bar dove lavoro, storicamente frequentato da esponenti di primo piano della sinistra extraparlamentare dell’epoca.

«Ma sei venuto a Parigi per lui?». «Sì». «Mi ha detto di dirti che si ricorda di tua madre, erano quasi coetanei. Mi ha pregato di dirti che ricorda quel periodo con molto dolore e che tua madre era una brava persona»

7 gennaio 2022. Incontro Oreste in un caffè di Place des Vosges, mi dice che è curioso incontrarsi qui a Parigi dato che lui come me abita a Milano, anche se in Francia ci torna spesso. È un uomo magro, con la barba, in testa un Borsalino in feltro, da gangster, simile a quello che ho regalato a mio padre qualche Natale fa. «Questo cappuccino fa schifo, hombre», borbotto. «Dov’è la schiuma?». «Non credo che siamo qui per il cappuccino», dice lui. È pomeriggio e nuvole argentee corrono nel cielo sopra una Parigi grigio acciaio. Dopo un po’ di convenevoli segue un lungo silenzio durante il quale io comincio a sclerare, ad agitarmi sulla sedia, a fumare una sigaretta dopo l’altra. Poi Oreste inspira e mi guarda gelido. «Tuo zio sta bene, è qui a Parigi, e se è quello che vuoi sapere, non rischia nessuna estradizione, per ora. La tua famiglia è molto potente», dice con semplicità. «Cosa vuoi dire?», chiedo con calma. «Lo sai, cosa intendo», dice Oreste. «Ma lui non vuole più avere a che fare con nessuno di voi». «Aspetta», lo interrompo. «E io che cosa c’entro? Se c’è una persona lontana dalla famiglia quella sono proprio io, e poi i tempi a cui ti riferisci sono così lontani che di quella famiglia non è rimasto quasi più nessuno», mormoro, stringendo i pugni. «In alcuni ambienti, gli ambienti dei media, la gente ti conosce», risponde seraficamente Oreste, e poi aggiunge: «E Paolo non si fida dei giornalisti». Un silenzio, vuoto e imbarazzato. Inspiro profondamente, espiro incerto, e vorrei dirgli che sono solo un barista, al massimo un disc-jockey, come tra l’altro sta scritto sulla mia carta d’identità, ma decido di lasciar perdere, non insistere, pagare il conto e andarmene mentre su Place des Vosges inizia a scendere una pioggerellina fitta e sottile. È solo in quel momento che Oreste mi domanda: «Ma sei venuto a Parigi per lui?». «Sì». «Mi ha detto di dirti che si ricorda di tua madre, erano quasi coetanei. E si ricorda bene anche del giorno dell’incidente. È accaduto dopo la sua evasione dal carcere di Parma. Mi ha pregato di dirti che ricorda quel periodo con molto dolore e che tua madre era una brava persona». Oreste mi ha anche regalato un libro, intitolato Borghesia violenta, con in copertina disegnato un ragazzo che tiene in mano una molotov nascosta dietro la schiena. Lo leggo in aereo, di ritorno verso Milano e mi sembra di vederlo che sorride beffardo nell’obbiettivo, quasi sapesse che lo sto guardando, mentre poco prima dell’atterraggio alzo gli occhi al cielo rendendomi conto che il nome di mio zio lì dentro, non c’è.