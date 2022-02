L’annuncio della vittoria, poi l’esplosione di gioia, tanto intensa da farle cedere le gambe: era l’8 febbraio 2006, Laura Pausini, con Escucha, versione spagnola di Resta in ascolto, trionfava ai Grammy, diventando la prima donna italiana ad aggiudicarsi il riconoscimento nella categoria Miglior album pop latino dell’anno. Da allora, sono trascorsi 16 anni. La cantante, che condurrà l’Eurovision Song Contest 2022 con Mika e Alessandro Cattelan, nel frattempo ha conquistato numerosi premi internazionali, tra questi ben diciotto Music Awards, sei World Music Awards, IFPI Platinum Europe Award, due Billboard Music Awards, cinque Ascap Music Awards, quattro premi al Festival di Viña del Mar. Senza dimenticare, ovviamente, che tutto iniziò con il Festival di Sanremo.

Gli esordi di Laura Pausini nel mondo della musica

Nata nel 1974 a Faenza, in provincia di Ravenna, Laura Pausini si accosta alla musica giovanissima, grazie al padre, cantante, e ottiene molto presto i primi prestigiosi riconoscimenti. Nel 1993, al Festival di Sanremo, vince nella sezione Novità, con La solitudine. L’album che contiene il brano viene registrato di notte – la cantante va ancora a scuola – e vende, in Italia, circa 400mila copie. È l’inizio del successo. L’anno successivo, di nuovo al Festival di Sanremo, ma nella sezione Campioni, arriva terza, con Strani amori. L’album che segue conferma il successo del primo e la cantante fa il suo esordio anche all’estero. Già nel 1994 lancia il primo album in lingua spagnola e l’anno seguente debutta sul mercato inglese.

Laura Pausini e il successo internazionale

Ad ogni nuovo album, Laura Pausini si mette in gioco e sperimenta. Nel 1996, per la prima volta, è anche autrice dei testi che canta, come Il mondo che vorrei, che scrive per l’Unicef. Il consenso è internazionale. Si moltiplicano i premi, si esibisce davanti a Papa Giovanni Paolo II nel Concerto di Natale in Vaticano, e, nel 1997, tiene il suo primo tour mondiale. L’anno seguente, il suo album La mia risposta viene pubblicato in cinquanta Paesi. All’interno, Looking for an Angel, scritta per lei da Phil Collins. Viene invitata da Barbra Streisand al party di nozze, duetta a distanza con con Ray Charles nel brano Surrender to Love, incide One More Time per il film Le parole che non ti ho detto con Kevin Costner e Paul Newman, canta con Luciano Pavarotti.

I grandi progetti benefici di Laura Pausini

Anno dopo anno, raggiunge un consenso sempre più ampio e anche le collaborazioni si moltiplicano. Registra, con i più noti cantanti dell’America Latina, Todo para ti, i cui proventi vengono devoluti ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime degli attentati dell’11 settembre 2001 al World Trade Center di New York. Poi, arriva Resta in ascolto, album che vanta brani scritti da Madonna, Vasco Rossi e Gaetano Curreri. La carriera è costellata da primati e riconoscimenti, grandi, anche grandissimi, concerti, appuntamenti internazionali, brani che diventano cult. Impegnata nel sociale, contribuisce alla registrazione di Domani 21/04.2009, con molti “big” della musica italiana: l’incasso serve ad aiutare la ricostruzione dei luoghi d’arte devastati dal Terremoto dell’Aquila. È l’unica artista italiana in The Sound Of Change Live con grandi come Beyoncé, Jennifer Lopez, John Legend, Madonna, concerto per raccogliere fondi a favore delle donne in tutto il mondo. Nel 2006 è stata insignita dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana. E nel 2018 è stata nominata Goodwill Ambassador del UN World Food Programme. Tag43 vi augura il buongiorno con il video del brano Escucha atento, tratto dall’album omonimo con cui ha vinto il Grammy nel 2006.