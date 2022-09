76enne muore di legionella: si era contagiato in gita a Palermo

Muore di legionella un uomo di 76 anni contagiato durante una vacanza a Palermo mentre soggiornava all’Hotel Politeama, chiuso qualche giorno fa per consentire l’eliminazione del virus. Ecco cos’è successo.

Il malore del 76enne, il ricovero e le cure ricevute

La vittima di legionella si chiamava Ciro Cozzolino, aveva 76 anni, era un ex-ingegnere ora in pensione originario di Fano. Si era recato a Palermo per trascorrere qualche giorno di vacanza e lì aveva contratto il virus. Dopo un primo malore, il pensionato è stato fatto tornare d’urgenza nelle Marche per una serie di problematiche neurologiche che non apparivano chiare ed è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna. Qui il personale medico ha diagnosticato il contagio da legionella. I medici gli hanno offerto subito le cure e si sono preoccupati anche per la moglie dell’uomo, anche lei infetta.

Il figlio della vittima, Daniele, ha raccontato quello che è successo: «Il 4 settembre mio padre ha iniziato ad avere difficoltà a parlare, dei momenti di appannamento alternati a lucidità. E qui abbiamo iniziato ad allarmarci. Lo sentivo telefonicamente e capivamo che la situazione anziché migliorare peggiorava, così gli abbiamo organizzato il rientro anticipato a Bologna, il 7 settembre». L’uomo è stato poi ricoverato d’urgenza ma la situazione è precipitata velocemente come ha raccontato Daniele: «Dopo le prime cure sembrava migliorato, venerdì l’ho incontrato e mi ha raccontato tutta la vacanza. Martedì invece la situazione è precipitata improvvisamente. È andato in arresto cardiaco e non c’è stato più nulla da fare».

La replica dell’Hotel sul pericolo legionella

L’Hotel Politeama di Palermo, dove la vittima ha soggiornato, ha voluto prendere le distanze da ciò che è successo. Infatti, attraverso un comunicato, la struttura ha dichiarato: «Bisogna accertare i fatti, da parte nostra siamo sereni perché abbiamo agito nel migliore dei modi seguendo le disposizioni dell’Asp e facendo tutto ciò che ci ha imposto la legge per garantire la salubrità dell’acqua».