730 precompilato, online da lunedì 23 maggio: le cose da sapere

Da lunedì 23 maggio sarà online il 730 precompilato, servizio che semplifica la dichiarazione dei redditi e a cui si può accedere comodamente dal sito dell’Agenzia delle entrate. Introdotto sette anni fa, il 730 precompilato online ha preso via via sempre più piede: nel 2021 ne hanno usufruito 4,2 milioni di contribuenti. Cosa è, dove si può trovare, a chi si rivolge e le scadenze: le cose da sapere.

730 precompilato online, cosa è

Da lunedì 23 maggio sono disponibili i modelli, con oltre 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco. Il 730 online in questione è una vera e propria dichiarazione dei redditi, precompilata appunto dall’Agenzia delle entrate: contiene infatti i dati su redditi, ritenute, versamenti, numerose spese detraibili oppure deducibili.

730 precompilato online, come si accede

Alla dichiarazione precompilata si accede tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate: servono (a scelta) Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Per facilitare i contribuenti, sul portale dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata una nuova guida e, sul canale YouTube, anche un video che illustra le novità del 730 precompilato online.



730 precompilato online, a chi si rivolge

Possono usufruire della dichiarazione 730 precompilata i lavoratori dipendenti, i pensionati ed i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Questo 730 può essere presentato anche in forma congiunta.

730 precompilato online, vantaggi e novità

Il 730 precompilato online facilita gli adempimenti e rappresenta anche una garanzia per il contribuente: la raccolta automatizzata delle spese detraibili, infatti, consente di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando così che alcune opportunità offerte dalla normativa non siano colte. E da quest’anno c’è una grossa novità: sarà possibile affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione.

730 precompilato online, le scadenze

Sarà possibile inviare la dichiarazione dal 31 maggio, così com’è oppure procedendo alle opportune modifiche. Il termine ultimo per la consegna della dichiarazione dei redditi è il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per chi invece usa l’applicazione Redditi web.