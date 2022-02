70 multe nella stessa strada: giovane rider dovrà pagare migliaia di euro

Si chiama Shabi Callanchan, ha 23 anni ed è nata a Lecce, dove vive e lavora. La sua storia è quasi da record, ma rischia di trasformarsi in un grosso disagio familiare. Sì perché Shabi vive con i suoi genitori, entrambi originari delle Isole Mauritius. Mentre il padre ha dovuto chiudere il bar che gestiva durante la pandemia e la madre non trova lavoro, lei si è rimboccata le maniche e un anno fa ha trovato un posto in un ristorante di sushi. Con l’auto di famiglia, porta in giro per le strade leccesi ogni genere di piatto e proprio questo l’ha portata alla vicenda resa nota oggi da Repubblica. La ragazza è stata multata circa 70 volte nello stesso tratto di strada e ora dovrà pagare migliaia di euro.

La storia di Shabi: immortalata da una telecamera

Shabi, nei suoi continui giri per portare a termine le consegne a domicilio in poco tempo, ha percorso numerose volte le strade cittadine. Solo che la 23enne per una settantina di volte ha anche svoltato da viale dell’Università su viale Gallipoli, proprio dove vige un divieto, tranne che per mezzi pubblici e autorizzati. Ad immortalarla è stata una videocamera della polizia municipale: nei video si vede l’infrazione, ripetuta in diverse occasioni.

Shabi, multe per diverse migliaia di euro

Il sanzione complessiva per la giovane 23enne ammonta «diverse migliaia di euro». A rivelarlo è l’avvocato Alessandra De Carlo, che assisterà Shabi nel ricorso: «Shabi è mortificata, non pensava mai mai di incappare in una simile situazione e non sa come fare. I verbali ammontano a diverse migliaia di euro e con i soldi che ha guadagnato in questi mesi non potrebbe riuscire a coprire per intero le spese. Alcuni sono stati presi anche dal fratello che, per un certo periodo, ha lavorato nello stesso ristorante ma ora come ora sarà mia premura presentare ricorso al Prefetto contro tutte queste infrazioni». A sostenere la giovane nella sua battaglia c’è anche lo Sportello dei Diritti di Lecce, un’associazione del territorio.

Giovanni D’Agata: «Migliaia di automobilisti con verbali simili»

Lo Sportello dei Diritti, tramite il proprio presidente Giovanni D’Agata, ha spiegato cosa li spinge a sostenere Shabi: «È chiaro che si tratti di un caso limite, per il quale si farà comunque ricorso, ma sono migliaia gli automobilisti che si sono visti recapitare questo tipo di verbali. È evidente, quindi, che ulteriori correttivi sono necessari ben prima della più volte sollecitata messa in cantiere della rotatoria, perché è comunque assurdo che una semplice svolta in un tratto, peraltro, non così eccessivamente pericoloso per la sicurezza stradale, si sia trasformato in una macchina mangia soldi per i cittadini».