Il 7 ottobre 1992 moriva Augusto Daolio, anima dei Nomadi

Il 7 ottobre 1992 moriva nella sua Novellara a soli 45 anni Augusto Daolio, voce e cofondatore, nel 1963, dei Nomadi insieme a Beppe Carletti con il quale anni prima aveva dato vita ai Monelli. Gli inizi per i Nomadi furono duri. Dopo anni di gavetta nelle balere dell’Emilia-Romagna, nel 1966 arrivò il successo con Come potete giudicare – cover di The Revolution Kind di Sonny Bono – con cui il gruppo cavalcò la protesta giovanile che stava nascendo. Fu allora che il produttore Odoardo “Dodo” Veroli, presentò al gruppo un giovane e ancora sconosciuto autore, Francesco Guccini, che avrebbe regalato al complesso alcuni dei maggiori successi della loro lunghissima carriera come Noi non ci saremo, Dio è morto, Per fare un uomo e Canzone per un’amica. Negli Anni 70 i Nomadi abbracciarono il pop scalando le classifiche con hit come Un pugno di sabbia e Io vagabondo, brano in cui Daolio si riconosceva appieno.

Pittore e scultore autodidatta

Oltre a essere un cantante Daolio era anche pittore e scultore autodidatta. La sua prima personale si tenne a Novellara nel 1991 e le sue opere vengono ancora esposte. Oggi per il trentennale della morte a Reggio Emilia, nello Spazio Gerra, si inaugura la nuova mostra (aperta fino all’8 gennaio) Augusto Daolio: uno sguardo libero. Il viaggio, la musica, l’arte. «Per l’occasione», ha spiegato Rosy Fantuzzi, la storica compagna e presidente dell’associazione Augusto per la vita che raccoglie fondi per la ricerca oncologica, «ho aperto cassetti e agende che erano solo nostri, con disegni, schizzi, ricordi di viaggio. Nei tre piani di allestimenti si troverà la vita, la pittura, la musica. Mi è piaciuto condividere col pubblico ricordi fino a oggi solo nostri. Ho seguito l’insegnamento di Augusto: i Nomadi sono il loro pubblico».

La malattia e la morte dell’amico Dante

All’inizio del 1992 a Daolio venne diagnosticato un tumore ai polmoni. Le sue condizioni peggiorarono ulteriormente dopo la scomparsa, il 14 maggio, dell’amico Dante Pergreffi, bassista dei Nomadi, che morì tragicamente in un incidente d’auto ad appena 30 anni. Nonostante il lutto e i periodi passati in ospedale, Daolio finché riuscì salì sul palco. L’ultimo concerto si tenne a Masone, vicino Genova, l’8 agosto 1992. Dopo la sua scomparsa i Nomadi sono andati avanti diventando, con all’attivo 82 dischi, uno dei gruppi più longevi della musica italiana. Nel 2023 celebreranno i 60 anni di carriera. Nell’ultimo album uscito nel 2021, Beppe Carletti ha dedicato un brano proprio a Daolio, Il segno del fuoriclasse. «Dopo 28 anni sono riuscito ad affrontare il tema», ha ammesso. «Lui viveva di palco e il medico ci disse “più sale sul palco più vive”». Tag43 lo ricorda dandovi il buongiorno con Io vagabondo in versione live.