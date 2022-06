7 ore per farti innamorare stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

In prima visione su Canale 5, stasera 1 giugno alle 21,40 sbarca 7 ore per farti innamorare. L’esordio alla regia di Giampaolo Morelli, che veste anche i panni del protagonista, racconta la storia del giornalista Giulio. L’uomo per anni ritiene di condurre una vita perfetta tra lavoro e relazione sentimentale, ma un giorno scopre che la realtà è molto diversa da come se l’era immaginata. Nel cast figurano anche Diana del Bufalo, Massimiliano Gallo e Serena Rossi. La visione del film sarà disponibile come sempre in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

7 ore per farti innamorare, trama e cast del film stasera 1 giugno 2022 su Canale 5

La trama del film inizia concentrandosi su Giulio (Giampaolo Morelli), giornalista di Napoli con una solida carriera di successi. La sua vita procede anche serenamente nell’ambito personale, dato che vive in armonia con la fidanzata Giorgia (Diana del Bufalo). Gli equilibri cambiano proprio quando scopre che la donna, ormai sua promessa sposa, lo tradisce nientemeno che con il suo direttore di giornale, Alfonso (Massimiliano Gallo). Da un momento all’altro, Giulio si ritrova senza una compagna e per giunta senza lavoro, dato che la difficile situazione lo ha portato al licenziamento.

A livello professionale, Giulio trova un posto nella rivista Macho Man, dove ottiene alcune rubriche tra cui una dedicata alla seduzione. Determinato a riconquistare l’amore di Giorgia, il protagonista si rivolge a Valeria (Serena Rossi), esperta che insegna agli uomini l’arte di conquistare le donne in appena sette ore. Scettico, Giulio ne accetta comunque i consigli, scoprendo così che trovare l’anima gemella non è semplice e automatico come aveva sempre pensato. E così, mentre tenta di riconquistare Giorgia, capisce che le vie dell’amore sono molteplici e soprattutto che al cuore non si comanda.

7 ore per farti innamorare, qualche curiosità sul film stasera 1 giugno 2022 su Canale 5

Giampaolo Morelli è vero fulcro del film. Oltre a interpretare il protagonista e dirigere le riprese, l’attore è anche autore del romanzo omonimo su cui si basa la sceneggiatura. Edito da Piemme (208 pagine, 17,50 euro), 7 ore per farti innamorare è il secondo libro di Morelli, uscito nel 2020 a sei anni di distanza da Un bravo ragazzo. Storia di un giovane prestigiatore, erotomane, dislessico e disadattato. Originariamente, il film sarebbe dovuto sbarcare in sala il 26 marzo 2020, ma lo scoppio della pandemia da Covid-19 e il relativo lockdown hanno costretto la produzione a cambiare piani. La pellicola uscì un mese dopo, il 20 aprile, sulle piattaforme streaming, prima di tornare comunque al cinema a giugno.

Nel cast compaiono anche Fabio Balsamo dei The Jackal e Vincenzo Salemme oltre alla giornalista Diletta Leotta nei panni di se stessa. Si è trattato dell’esordio sul grande schermo per il volto di Dazn, che ha poi recitato nel 2021 in Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani. 7 ore per farti innamorare ha riscosso recensioni positive da parte della critica, tanto da ottenere le nomination ai Nastri d’argento per le performance di Morelli e Rossi.