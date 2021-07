Il 7 luglio 1901 a Sora, in provincia di Frosinone, nasceva Vittorio De Sica, attore e regista, tra i padri del neorealismo italiano. I suoi film Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1948), Ieri, oggi, domani (1963) e Il giardino dei Finzi Contini (1970) vinsero l’Oscar come miglior film straniero, premio al quale nel 1966 fu candidato anche Matrimonio all’Italiana uscito due anni prima. Nel 1951 girò Miracolo a Milano, tratto dal romanzo Totò il buono di Cesare Zavattini (alla loro collaborazione si devono capolavori come Umberto D, e gli stessi Sciuscià e Ladri di biciclette). Girato a Milano, nei dintorni della stazione di Lambrate, il film alla sua uscita venne attaccato in modo bipartisan: a sinistra perché troppo evangelico, a destra perché eversivo e filo comunista. Fatto sta che vinse la Palma d’oro a Cannes. Una curiosità: Gabriel Garcia Marquez, nel 1992, in una intervista a Gianni Minà disse: «Nessuno ha mai pensato che Miracolo a Milano è la radice più probabile del romanzo latinoamericano?». Nel 1954 l’autore di Cent’anni di solitudine aveva già scritto del film: «È tutta una favola, solo che realizzata in un ambiente insolito e mescolata in modo geniale, fantasia e realtà, fino al punto estremo che in molti casi non è possibile sapere dove cominci l’una e dove finisca l’altra». Quel realismo magico che sarà la cifra del premio Nobel per la letteratura (1982) arriva un po’ anche da Lambrate e da quelle scope che si innalzano su Piazza Duomo. Tag43 vi augura il buongiorno proprio con la scena finale: «Verso un regno dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno».