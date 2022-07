Il 7 luglio è la Giornata mondiale del cioccolato

Oggi 7 luglio è la Giornata mondiale del cioccolato. Data scelta in onore del produttore Joseph Fry che il 7 luglio 1847 creò il primo cioccolato in barrette. Il cacao, considerato bevanda o cibo degli dei, ha però una storia antichissima. Arrivò in Europa nel XVI secolo dall’America centrale, dove era coltivato dalle civiltà precolombiane, Maya e Aztechi, che utilizzavano le fave per preparare il xocolatl, una bevanda spesso aromatizzata con vaniglia, peperoncino e pepe, oppure lavorate con farina di mais e miele. Il cacao aveva un uso anche rituale: le fave ridotte in polvere erano utilizzate nei sacrifici agli dei, per cospargere il corpo degli adolescenti nei riti di passaggio o, ancora, come moneta e unità di misura. Nel tesoro dell’imperatore Motecuhzoma (più noto con il nome storpiato di Montezuma) si trovarono quasi un miliardo di semi. Da questi usi derivavano i nomi scientifici attribuiti alla pianta: Amygdalae pecuniariae (“mandorla di denaro”), poi sostituito con Theobromina cacao (“cibo degli dei”).

La leggenda dell’origine del cacao e l’arrivo in Europa

Leggenda vuole che la pianta del cacao si fosse originata dal sangue di una principessa uccisa dopo essersi rifiutata di rivelare ai nemici il luogo dove era nascosto l’immenso tesoro del suo sposo partito per la guerra. Non a caso i semi sono amari come il dolore, ma allo stesso tempo hanno un sapore forte come la sua virtù. Secondo un’altra versione, invece, a fare dono del cioccolato agli essere umani per alleviare la loro fatica sarebbe stato il dio azteco Quetzalcoatl. Fatto sta che il cacao arrivò nel Vecchio Continente con Cristoforo Colombo. L’esploratore aveva assaggiato la preziosa bevanda in Honduras durante il suo quarto viaggio in America nel 1952 e decise di donare alcuni semi a Ferdinando e Isabella d’Aragona che tuttavia, come lo stesso Colombo, non ne furono particolarmente entusiasti. Il vero successo del cacao e la sua introduzione in Europa si devono invece a Hernán Cortés. Nel 1519 il condottiero arrivò nel Nuovo Mondo scambiato dalla popolazione locale proprio per il dio Quetzalcoatl. L’imperatore Montezuma, allora, lo accolse a braccia aperte e gli donò un’intera piantagione di cacao con i relativi proventi. Nel 1528 Cortéz a sua volta portò in Spagna alcuni semi di cacao per donarli a Carlo V. Il primo carico commerciale documentato viaggiò su una nave da Veracruz a Siviglia nel 1585. E fino al 1600 il cibo degli dei rimase una esclusiva della Spagna. La tradizionale lavorazione per la produzione delle tavolette di cioccolato solide, anch’esse di origine azteca, venne poi importata nella Contea di Modica, in Sicilia, allora protettorato spagnolo. Nel Seicento il cacao arrivò in Toscana, a Firenze. Poi a Venezia e Torino. Nel 1615, Anna d’Austria, sposa di Luigi XIII, lo introdusse anche in Francia e a partire dal 1650 il cioccolato venne esportato anche in Inghilterra.

La lavorazione del cioccolato nei secoli

Il primo cioccolatino venne inventato alla fine del XVIII secolo a Torino da Doret. Nel 1826, sempre a Torino, Pierre Paul Caffarel cominciò la produzione di cioccolato in grandi quantità grazie a una nuova macchina capace di produrne oltre 300 kg al giorno. Nel 1828 l’olandese Conrad J. van Houten brevettò un metodo per estrarre il grasso dai semi di cacao trasformandoli in cacao in polvere e burro di cacao, sviluppando il processo di trattamento per togliere il gusto amaro. Il primo cioccolato in forma solida in scala più estesa rispetto a quello di Doret sembra essere stato prodotto nel 1847 da Joseph Fry. Il cioccolato al latte fu invece inventato nel 1875 da due produttori svizzeri. Infine nel 1879 Rudolph Lindt inventò il processo chiamato concaggio (conching), che consiste nel mantenere a lungo rimescolato il cioccolato fuso per assicurarsi che la miscelazione sia omogenea: nacque così il cioccolato fondente.

Cioccolato e canzoni

Il cioccolato ha ispirato molte canzoni. Da A Chocolate Sundae on a Saturday Night cantata nel 1947 da Doris Day a Chocolate City del Parliament del 1975 fino al punk rock dei The The Undertones con More Songs About Chocolate and Girls del 1980.

Non si può poi non ricordare Gelato al cioccolato di Pupo. Anche Ornella Vanoni dedicò al dolce ingrediente una canzone: Rossetto al cioccolato: «Si fa così rossetto e cioccolato che non mangiarli sarebbe un peccato si fa così si cuoce a fuoco lento mescolando con sentimento le calze nere il latte bianco». Sempre degli Anni 90 Ivan Graziani cantava La nutella di tua sorella. Mentre nel 2004 Kylie Minogue intonava Chocolate. Tag43 vi dà il buongiorno con un classico: Cacao Meravigliao di Renzo Arbore e Claudio Mattone, jingle dello sponsor immaginario di Indietro tutta! trasmissione del 1987.