Il 7 giugno 1936 nasceva Pippo Baudo

Oggi 7 giugno è il compleanno di Pippo Baudo. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, questo il suo vero nome, nasce a Militello in Val di Catania, nel 1936. Agli inizi degli Anni 60 esordisce in Rai diventandone, da lì in poi, uno dei presentatori di punta. Nel corso dei decenni Baudo ha legato il suo nome a celebri varietà che hanno fatto la storia della televisione italiana: da Settevoci a Canzonissima, da Domenica in a Fantastico fino naturalmente al Festival di Sanremo, di cui detiene il record di conduzioni: lo ha presentato per ben 13 volte tra il 1968 e il 2008, e per sette volte è stato direttore artistico. Baudo inoltre ha tenuto a battesimo dive come Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, oltre ad aver fatto decollare le carriere di personaggi come Beppe Grillo, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia e Laura Pausini.

Il primo Sanremo nel 1968

Figlio di un avvocato e di una casalinga, Baudo debutta al Cine Teatro Tempio intrattenendo il pubblico negli intervalli con prose e liriche e anche suonando il pianoforte. Passione che coltiva anche al liceo e durante l’università. La sera prima del conseguimento della laurea in Giurisprudenza presenta a Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa il concorso Miss Sicilia arrivando a Catania su un camioncino di frutta e verdura appena in tempo per la discussione. Entrato in Rai, nel 1968 presenta per la prima volta il Festival di Sanremo accanto a Luisa Rivelli. Nello stesso anno è anche il conduttore di Un disco per l’estate, manifestazione che aveva già battezzato quattro anni prima e che presenterà ancora nel 1969, 1986, 1992 e 1993. Nel 1967 nella trasmissione Sabato Sera condotta da Mina, si esibisce in uno sketch memorabile insieme con Mike Bongiorno, Corrado ed Enzo Tortora. Proprio da Corrado, Baudo eredita Canzonissima che presenta nel 1972 con Loretta Goggi e nel 1973 con Mita Medici.

Baudo talent-scout

Nel 1979 conduce Luna Park, varietà del sabato sera, con Tina Turner, in cui debutta Heather Parisi. Dal 1984 al 1986 presenta tre edizioni di Fantastico, in cui fa conoscere al grande pubblico Lorella Cuccarini, Alessandra Martines, Galyn Görg e gli attori Manlio Dovì, Tosca D’Aquino, Carlo Frisi e Nina Soldano. Sempre a metà degli Anni 80 è al timone di tre edizioni del Festival di Sanremo (1984, 1985, 1987): la finale di quest’ultimo registra la media di oltre 17 milioni di telespettatori, record rimasto ancora oggi imbattuto. Nell’autunno del 1987 firma con la Fininvest un contratto in esclusiva di tre anni venendo nominato direttore artistico di Canale 5. Visti i risultati deludenti nel 1988 Baudo lascia però l’azienda pagando una penale salata per rientrare, l’anno successivo, a Rai2 con una nuova edizione di Serata d’onore.

Cavallo Pazzo all’Ariston

Nel 1991-1992 firma Domenica in e viene nominato direttore artistico di Rai 1. Da segnalare in quegli anni due edizioni di Sanremo in particolare: quella del 1992 segnata dall’irruzione di Cavallo pazzo – Mario Appignani eludendo la sorveglianza riesce a raggiungere il palco dell’Ariston denunciando: «Questo Festival è truccato e lo vince Fausto Leali» che però non vince; in seguito ha sostenuto che il tutto fosse stato organizzato con «la regia di Pippo» – e quella del 1995 in cui Baudo tra gli applausi riesce a convincere Giuseppe Pagano a non buttarsi dalla balconata del teatro. Dopo trasmissioni dai risultati non proprio esaltanti, nella stagione 2016-2017 Baudo torna al timone di Domenica in per la 13esima volta. Nel 2018 rientra invece alla guida di Sanremo Giovani in coppia con Fabio Rovazzi: l’aveva già presentato nel 1993, 1994, 1995 e 2001. Il 7 giugno 2019 la Rai festeggia i suoi 83 anni con lo show-evento Buon compleanno… Pippo. Tag43 lo festeggia dandovi il buongiorno con la sua partecipazione ai Promessi sposi del Trio del 1990 nei panni del padre di Lucia, Pennellone (dal minuto 35.12).