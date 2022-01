ll 7 gennaio 1924 George Gershwin iniziava a comporre Rhapsody in Blue, una delle sue opere più famose. La composizione gli era stata commissionata dal musicista Paul Whiteman, direttore della omonima orchestra jazz di New York, che voleva presentare al pubblico un’opera innovativa in grado di fondere sonorità jazz, blues e musica classica. Il tempo a disposizione per Gershwin era però pochissimo: Whiteman intendeva infatti presentare il concerto già lo stesso febbraio per evitare che il suo rivale Vincent Lopez potesse rubargli l’idea. Gershwin terminò così di comporre Rhapsody in Blue in meno di un mese. L’opera fu eseguita per la prima volta il 12 febbraio 1924 al concerto An Experiment in Modern Music, tenuto presso l’Aeolian Hall di New York. E fu un successo strepitoso.

Rapsodia in Blu, un caleidoscopio musicale di New York

Rapsodia in Blu venne pensata come rappresentazione sonora della metropoli di New York, della sua vita brulicante, del suoi ritmi e, più in generale, della cultura statunitense. Non a caso, il titolo originario pensato da Gershwin era American Rhapsody. Come spiegò il compositore: «La udii come una sorta di multicroma fantasia, un caleidoscopio musicale dell’America, col nostro miscuglio di razze, il nostro incomparabile brio nazionale, i nostri blues, la nostra pazzia metropolitana».

Il successo del brano nel cinema

Il brano ispirò Manhattan di Woody Allen del 1979 di cui apre e chiude la colonna sonora. Rapsodia in Blu è anche una delle musiche del film animato Fantasia 2000 della Disney dove è usata per sottolineare il tran tran quotidiano di quattro cittadini della Grande Mela. Non solo: Paolo Villaggio ne campionò l’introduzione per il tema principale della saga di Fantozzi ed è usata per accompagnare l’entrata in scena di Leonardo DiCaprio nel Grande Gatsby di Baz Luhrmann (2013). Tag43 vi dà il buongiorno con Fantasia 2000.