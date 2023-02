Il 7 febbraio 1987 moriva Claudio Villa. Il Reuccio della canzone italiana, insieme a Domenico Modugno, vanta il primato di vittorie – quattro – al Festival di Sanremo: nel 1955, con Buongiorno tristezza; nel 1957 con Corde della mia chitarra; nel 1962 con Addio… addio, proprio in coppia con Modugno, e nel 1967 con Non pensare a me.

Il successo del Reuccio, amatissimo dal pubblico

Figlio di un vetturino e di una casalinga, Claudio Pica (questo il suo vero nome) era nato a Roma l’1 gennaio 1926. Dotato di voce di stampo tenorile, a 20 anni partecipò ad alcune trasmissioni locali di Radio Roma della Rai, per poi incidere il primo disco nel 1947. Diventato nel Dopoguerra una delle grandi star della canzone italiana, debuttò al Festival di Sanremo nel 1955, vincendo all’esordio con Buongiorno tristezza, in coppia con Tullio Pane. Affiancò all’attività di cantante quella di attore interpretando una trentina di film, quasi tutti un “pretesto” per le sue esibizioni canore.

Villa a Sanremo: vittorie e delusioni, fino all’annuncio della morte

Sanremo riservò al Reuccio tante gioie, ma anche diversi dispiaceri. Amatissimo dal pubblico, Claudio Villa faticò infatti a rinnovarsi nel repertorio, restando legato alla canzone di stampo più melodico e popolare tipico degli Anni 50. Dopo aver ottenuto quattro successi in 10 edizioni del Festival, torno al Casinò di Sanremo (che ospitava allora la kermesse) anche nel 1969, nel 1970 e nel 1982, quando fu eliminato già nella prima serata. Cinque anni dopo, Pippo Baudo avrebbe annunciato la sua morte in diretta televisiva, proprio durante il Festival. L’annuncio fu seguito da un lungo applauso da parte di tutto il pubblico presente all’Ariston. Claudio Villa se n’era andato a 61 anni, a causa di un infarto. «Vita sei bella, morte fai schifo»: recita così l’epitaffio sulla tomba nel cimitero di Rocca di Papa, cittadina dei Castelli Romani dove il cantante aveva vissuto dal 1970.

Tag43 vi dà il buongiorno con Non pensare a me, brano con cui Claudio Villa vinse il Festival di Sanremo nel 1967.