Oggi 7 dicembre è Sant’Ambrogio, patrono di Milano

Oggi 7 dicembre Milano festeggia Sant’Ambrogio, il vescovo patrono della città. Una giornata scandita all’ombra della Madonnina dall’apertura della fiera degli Oh bèj oh bej, dalla consegna degli Ambrogini d’oro alle personalità che si sono distinte durante l’anno e, naturalmente dalla Prima della Scala che quest’anno vedrà in scena il Boris Godunov di Modest Musorgskij.

Alla scoperta di Ambrogio

Ma chi era davvero Ambrogio? Alla sua figura così determinante ma ai più sconosciuta Dario Fo dedicò un libro, divenuto poi nel 2009 lo spettacolo teatrale Sant’Ambrogio e l’invenzione di Milano andato in scena al Piccolo. Vissuto nel IV secolo, è conosciuto anche come Ambrogio di Treviri per il luogo di nascita, o più comunemente come Ambrogio di Milano, la città di cui assieme a san Carlo Borromeo e san Galdino è il patrono e della quale fu vescovo dal 374 fino alla morte. Come raccontò lo stesso Fo in un articolo apparso su Famiglia Cristiana, in quel tempo era in corso una guerra tra due fazioni del cristianesimo: i cattolici apostolici romani contro gli ariani. Senza Ambrogio i primi non avrebbero mai preso il potere. Ma a colpire il premio Nobel per la letteratura fu soprattutto l’atteggiamento di Ambrogio verso i poveri e la difesa della dignità degli ultimi. Temi che riprendevano la lezione di Cristo ben otto secoli prima di San Francesco.

Vescovo per acclamazione popolare

Poco si sa dell’uomo Ambrogio. Sicuramente era colto, aveva studiato giurisprudenza ed era stato nominato amministratore pubblico. Amava le arti, la letteratura e la musica. Compose il primo canto liturgico della cristianità oltre a inni e ballate un secolo prima che nascesse il Gregoriano. Colpisce anche la sua metamorfosi repentina: da governatore e principe del foro venne acclamato vescovo dal popolo diventando, sottolinea sempre Fo, «l’uomo più potente della sua epoca dopo l’imperatore, anzi dell’imperatore era il consigliere più determinante». Tag43 vi dà il buongiorno con una scena di Sant’Ambrogio e l’invenzione di Milano di Dario Fo e Franca Rame.