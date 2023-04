Il 7 aprile 1965 nasceva Faso degli Elio e le storie tese

Oggi 7 aprile è il compleanno di Faso, al secolo Nicola Fasani, bassista degli Elio e le storie tese. Nato a Milano nel 1965, come recita la sua bio sul sito della band, «alle scuole medie frequenta il compagno di classe Pope, che studia chitarra e instilla nel giovane Faso il germe della musica, che sembra ancor più interessante visto che le ragazze subiscono il fascino del chitarrista, anche se in realtà subiscono il fascino del maschio, perché Pope è il più figo della classe». È sua madre Ada a regalargli il primo strumento, una chitarra classica. In seconda media però Faso dopo aver trovato un basso in una soffitta comincia a suonarlo.

La nascita degli Elio e le storie tese e l’arrivo di Faso

Mentre frequenta il liceo scientifico Cremona, si dà da fare per imparare le linee di basso di Jaco Pastorius dei Weather Report. Successivamente si iscrive a Filosofia e nel frattempo l’amico Confo – Rocco Tanica – gli propone di entrare in un gruppo: gli Elio e le Storie Tese. Il primo nucleo della band si era formato al liceo Einstein di Milano fra il 1975 e il 1980. A farne parte i compagni di classe Stefano Belisari (Elio), Luca Mangoni e Marco Conforti (fratello di Sergio e futuro manager del gruppo). Belisari, che studiava flauto traverso al Conservatorio di Milano, compone la sua prima canzone nel 1979 chiamandola Elio, da qui il nome della band. Nel 1986 entra anche Fasani prima con il nome di “Pranzo”, poi “Pasto” ( che fu cambiato perché, come affermato dal bassista stesso, sembrava una presa in giro di Jaco Pastorius) e infine “Faso”. Nel 1990 infine si unisce al gruppo il batterista italo-svizzero Christian Meyer.

Le collaborazioni e le trasmissioni tv

Nel 1989 esce il primo disco Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu. Il resto è storia. Fino al 2010 Faso oltre a far parte degli Elii, suona in diverse band tra cui la Biba Band e il trio Bobo, collabora con artisti come Rossana Casale, Mina, Franco Battiato, Franco Fasano, Eugenio Finardi, Sergio Caputo e Daniele Silvestri. Co-conduce le trasmissioni televisive Absolutely ‘80, Absolutely ‘90 e Absolutely Star su Mtv, commenta le partite di Major League Baseball su Sky Sport.

La storia del basso fallato e riparato

Tra i molti bassi della sua collezione di strumenti, predilige uno Yamaha TRB6P a sei corde, che è quello utilizzato in tutte le sue esibizioni con gli Elio e le Storie Tese. Come raccontato più volte dallo stesso Faso, questo basso fu acquistato a un prezzo irrisorio, in quanto si trattava di un modello fallato: a causa di un errore del macchinario preposto a realizzare l’alloggiamento per i pick-up, lo strumento fu trapassato da una parte all’altra. Faso decise di acquistarlo ugualmente e di ripararlo: soddisfatto del risultato, decise di tenerlo, ritenendo che le riparazioni avessero influito positivamente sul suono.

Tag43 lo festeggia dandovi il buongiorno con Mio cuggino.