Oggi 7 aprile Gianluca Grignani compie 50 anni

Il 7 aprile Gianluca Grignani compie 50 anni. Nato nel 1972 e cresciuto a Precotto, periferia nord di Milano, a 17 anni si trasferisce a Correzzana in Brianza. Comincia a suonare la chitarra e a comporre i primi brani influenzato dai Beatles, i Nomadi, Lucio Battisti e soprattutto Elvis Presley suo mito fin da bambino. Nel 1994 il salto: la PolyGram lo mette sotto contratto e lo presenta a Sanremo Giovani con La mia storia tra le dita. Pochi mesi dopo nella categoria Nuove Proposte porta sul palco dell’Ariston Destinazione Paradiso. È il successo. Nonostante il disco omonimo venda 2 milioni di copie, Gianluca Grignani scompare dalle scene tanto che inizia a circolare una leggenda metropolitana che lo vorrebbe morto di overdose. Nel 1996 riappare con La fabbrica di plastica.

Quel no a Sanremo nel 1996

Scontroso, fuori dagli schemi, Grignani non solo rifiuta di partecipare a Sanremo nel 1996 ma limita tutte le apparizioni tv per la promozione dei suoi dischi. Due anni dopo pubblica Campi di popcorn dopo un viaggio da Vancouver al Messico con tappa a Nashville, nella Graceland di Elvis e a New York. Nel 1999 torna a Sanremo con Il giorno perfetto. L’anno dopo esce il suo quarto album Sdraiato su una nuvola che scala le classifiche con Speciale e Le mie parole. Due anni dopo è ancora all’Ariston con Lacrime dalla luna contenuto nel disco Uguali e diversi. Un altro successo spinto dal tormentone L’aiuola.

Le collaborazioni, dal cinema alla tv

Nel 2005 collabora con il figlio di Tonino Guerra, Andrea, per la composizione di Che ne sarà di noi, per la colonna sonora dell’omonimo film di Giovanni Veronesi con Silvio Muccino premiata con la Grolla d’oro per il Cinema a Saint Vincent. Nel 2006 il ritorno a Sanremo con Liberi di Sognare che però è eliminata al primo turno ma lo accompagna in un tour di oltre un anno e mezzo. Due anni dopo presenta al Festival Cammina nel sole arrivando ottavo. All’omonimo album, prodotto e arrangiato dal maestro Fio Zanotti, collaborano Dodi Battaglia (Pooh), Stefano Brandoni e al basso di Saturnino. A due anni di distanza da Cammina nel sole, il 29 gennaio 2010 esce l’album Romantico Rock Show. Su richiesta di Maria De Filippi scrive un brano dal titolo Mostrami il tuo amore, inserito nel CD Sfida, contenente brani inediti per i ragazzi di Amici, e cantato da Enrico Nigiotti. Ritorna a Sanremo nel 2012 affiancando nella serata dei duetti Pierdavide Carone e Lucio Dalla in Nanì, e nel 2015 tra i concorrenti con Sogni Infranti con cui si piazza sempre ottavo.

L’ultima partecipazione sul palco dell’Ariston con Irama

Nel 2020 Grignani torna con tre singoli. Il primo gennaio esce Tu che ne sai di me. A 25 anni dal disco di esordio, il 28 febbraio, viene rimasterizzato e stampato, per la prima volta in vinile, Destinazione Paradiso – 25th Anniversary Edition 2020. Il 17 aprile, in pieno lockdown, pubblica Dimmi cos’hai (con lyric video) mentre il 3 luglio vede la luce l’ultimo dei tre inediti intitolato Non dirò il tuo nome. All’ultimo Festival di Sanremo accompagna nella serata dedicata alle cover Irama, ma è subissato dalle critiche e dagli sfottò per il suo stato fisico. «Non me n’è fregato niente», ha detto a Vanity pochi giorni fa ricordando la bufera. «Alla fine Sanremo è come se l’avessi vinto io: tre minuti sul palco ed è successo quel che è successo. Ma, poi, non ho fatto niente di così strano. Irama mi è sembrato pronto: andiamo? Andiamo!». E sulla sua forma appesantita ha tagliato corto: «Una puttanata, non stavo bene e ho dovuto prendere il cortisone per cantare. Sembravo gonfio? E chi se ne frega, sono un figo tremendo». Tag43 è d’accordo e vi dà il buongiorno con La fabbrica di plastica.